Polizei Gifhorn Auto fährt in der Hankensbütteler Bahnhofstraße in Hausecke

In Hankensbüttel fuhr ein Auto am 5. September gegen eine Hauswand.

Hankensbüttel. Ein 64 Jahre alter Autofahrer aus dem Nordkreis ist am Montag bei Unfall in Hankensbüttel schwer verletzt worden. Er fuhr in eine Hauswand.