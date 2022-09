30 Katzenbabys im Tierheim Ribbesbüttel warten auf neues Zuhause

Ribbesbüttel. In unserer neuen Serie „Zuhause gesucht“ stellen wir jede Woche einen neuen tierischen Bewohner vor. 30 Katzenbabys hat das Tierheim derzeit.

Hunde, Katzen, Kaninchen, Wellensittiche und Tauben – im Tierschutzzentrum Ribbesbüttel warten etliche Tiere auf ein neues Zuhause. Das Tierheim platzt aus allen Nähten. Wir starten die neue Serie „Zuhause gesucht!“, in der wir wöchentlich einen neuen Bewohner oder eine neue Bewohnerin vorstellen.

Zum Auftakt startet das Tierheim mit einem allgemeinen Aufruf für seine Katzenkinder. Denn das Team des Vereins Tierschutzzentrum Gifhorn und Umgebung hat derzeit alle Hände voll zu tun mit der Pflege von 30 Babykatzen, die alle versorgt werden wollen. Die meisten von ihnen sind bereits geimpft und gechipt – und sind startklar für ein neues Zuhause.

Katzenbabys werden nicht einzeln vermittelt, sondern mindestens zu zweit

Zwei Zimmer werden bereits von Kitten bevölkert. Es wird eng. Die Katzenbabys sind teilweise noch etwas scheu oder schüchtern, andere wiederum sehr verschmust, anhänglich und verspielt. Doch alle haben eins gemeinsam: Sie brauchen dringend ein liebevolles Zuhause, in dem sie weiter unbeschwert aufwachsen können. Da alle Kitten im Ribbesbütteler Tierheim draußen geboren wurden, möchte das Team sie an einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin geben, die den Katzen, wenn sie später kastriert werden konnten, Freigang ermöglichen. „Außerdem ist uns wichtig, dass sie weiterhin Kontakt mit Artgenossen haben, da sie bis zur Kastration nicht nach draußen dürfen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir unsere Kitten nicht in Einzelhaltung vermitteln“, schreibt Tierheimleiterin Stefanie Söchtig.

Bei ernsthaftem Interesse melden Sie sich bitte unter (05374) 4434. Die Öffnungszeiten des Tierheims sind: Dienstag und Freitag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr, jeden 2. und 4. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung. Adresse: Peiner Landstraße 12 in 38551 Ribbesbüttel.

