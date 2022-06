Unfallflucht auf Knesebecker Parkplatz – Einbruch in Schwülper

Knesebeck. In der Nacht zu Sonntag kam es in Knesebeck auf einem Parkplatz zu einer Kollision. Die Beamten ermitteln weiterhin nach einem Einbruch in Walle.

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Knesebeck ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Unfallflucht gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte der Polizei Wittingen gegen 1.45 Uhr an den Ort gerufen. Zeugen beobachteten die Verkehrsunfallflucht, das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs hatten sie sich notiert.

Nach der Aufnahme vor Ort fuhren die Beamten zur Anschrift des Halters dieses Fahrzeugs. Dort trafen sie auf den beschriebenen Audi und dessen 46-jährigen Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 1,76 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugensuche nach Einbruch in Schwülper

Zeugensuche nach Einbruch in Schwülper

In das Gebäude einer Firma an der Straße „Waller See“ in Walle/Schwülper sind Unbekannte Ende vergangener Woche eingestiegen. Um in das Objekt zu gelangen, wurde laut Polizei ein Fenster aufgehebelt. Im Inneren brachen die Täter eine verschlossene Bürotür auf und stahlen Bargeld sowie ein elektronisches Gerät.

Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren vierstelligen Bereich, der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 6.45 Uhr. Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, wenden sich unter (05304) 91230 an die Polizei Meine.

