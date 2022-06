Unfall mit vier Fahrzeugen: B4 bei Meine komplett gesperrt

Am frühen Donnerstagabend hat sich auf der Bundesstraße B4 zwischen Braunschweig und Gifhorn ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei waren vier Fahrzeuge in den Unfall an der Abzweigung nach Gravenhorst verwickelt.

Die B4 ist derzeit wegen Bergungsarbeiten zwischen Rötgesbüttel und Meine in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Laut dem ADAC Staumelder brauchen Autofahrer hier etwa 15 Minuten länger.

red

