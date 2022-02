Autos kollidieren bei Ehra: Drei Verletzte müssen ins Krankenhaus

Barwedel. Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend ereignet: Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 29-Jähriger in den Gegenverkehr. Die B248 war gesperrt.

Sanitäter brachten die Unfallbeteiligten am Samstagabend in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Drei Menschen haben sich am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 248 zwischen Ehra und Barwedel verletzt – eine davon schwer. Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren kollidiert und von der Straße abgekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten alle Insassen in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Gegen 20.20 Uhr sei ein 29 Jahre alter Grußendorfer mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Das Auto stieß seitlich mit einem Wagen, aus Barwedel kommend, zusammen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben, das Auto des 29-Jährigen schleuderte zudem gegen einen Baum.

Schwerstverletzter kommt ins Wolfsburger Klinikum

Der Mann erlitt bei dem Unfall „schwerste Verletzungen“, so die Feuerwehr. „Dr. Sven Markworth, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Ehra-Lessien und Notarzt, war bereits vor den alarmierten Einsatzkräften am Unfallort und leitete sofort erste medizinische Rettungsmaßnahmen ein“, erklärt ein Sprecher. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und mussten den Schwerstverletzten, noch bei Bewusstsein, aus seinem Wagen befreien, da die Tür sich nicht öffnen ließ. Er kam in die Wolfsburger Klinik.

Die 33-jährige Fahrerin und der 37-jährige Beifahrer des zweiten Unfallautos, beide aus Ehra, konnten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurden vom Rettungsdienst nach Gifhorn ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesstraße 248 war wegen des Unfalls bis 22 Uhr vollständig gesperrt. Die Unfallstrecke ging über 200 Meter.

