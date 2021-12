Gifhorn. CDU und SPD wollen eine schrittweise Öffnung der Fußgängerzone für Radler und zweifel an der positiven Darstellung der Gutachter.

Keine freie Fahrt mehr für Radler in der Gifhorner Fußgängerzone

Eine uneingeschränkte Freigabe der Gifhorner Fußgängerzone für den Fahrradverkehr soll es nach dem Willen von CDU/SPD-Mehrheit nicht geben. Noch nicht jedenfalls. So hat es in dieser Woche der Planungsausschuss nach ausführlicher Diskussion empfohlen. Am Montag entscheidet der Rat der Stadt.

Bis Ende November lief der sechsmonatige Testlauf für erlaubtes Radeln in der Fußgängerzone ohne Zeitbeschränkung. Zuvor war das Fahrradfahren zwischen 11 und 18 Uhr verboten – nicht alle Radler hielten sich daran. Immer wieder stoppte die Polizei bei Kontrollen Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich darüber hinwegsetzten. Im Zuge des Radwegekonzeptes der Stadt hatte die Verwaltung schließlich vorgeschlagen, von Juni bis Ende November das Radeln ganztägig zu erlauben.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1560 Gifhornerinnen und Gifhorner machten bei Bürgerbeteiligung mit

Begleitet wurde das Projekt vom Planungsbüro Böregio, die dem Fachausschuss Ergebnisse und Erkenntnisse vorstellten. Rainer Mühlnickel und Sandra Ulbricht sprachen von einem „insgesamt erfolgreichen Modellprojekt“, das gut gelaufen sei. An der Bürgerbefragung im November beteiligten sich 1560 Gifhornerinnen und Gifhorner, bei der ersten Umfrage im Sommer waren es lediglich 330. Die Planer bezeichneten die Bürgerbefragung als r. 55 Prozent der Befragten hätten das Projekt positiv beurteilt, 45 Prozent negativ. Bei der ersten Umfrage äußerten sich nur 32,3 Prozent positiv, 67,7 Prozent waren gegen eine generelle Freigabe. Kritik kam vor allem aus den Reihen der älteren Gifhorner, auch der Seniorenbeirat hat Bedenken. Die Planer ordneten die Befragung im Sommer als Stimmungsbild ein und sprachen von subjektiv vorhandenen Ängsten. Grundsätzlich sei die Maßnahme positiv wahrgenommen worden.

So sah es auch die Verwaltung, die der Politik vorschlug, die komplette Freigabe unter bestimmten Vorgaben fortzusetzen: die Freigabe gilt nicht für Markttage und Veranstaltungen, gestalterische Anpassungen wie die Neugestaltung von Beeten, Platzierung von Sitzgelegenheiten sollen folgen und die Öffentlichkeitsarbeit zum richtigen Verhalten solle fortgesetzt werden.

Für Dirk Reuß (CDU) und Gunter Wachholz (SPD) war das zu wenig beziehungsweise die falsche Reihenfolge: Die baulichen Maßnahmen sollten zuerst erfolgen, erst dann schrittweise die Freigabe für Radler. „Langfristig kommen wir wohl nicht drumherum“, so Reuß. Er sei von der Beteiligung der Bürgerbefragung enttäuscht. Das Projekt scheine in der Bevölkerung nicht angekommen zu sein. „Nach unserem Empfinden halten sich Akzeptanz und Ablehnung die Waage.“ Wachholz kritisierte, die Planer hätten nur das Positive der Freigabe dargestellt. Er habe Bedenken bei einer kompletten Öffnung. Anke Klitzke (Bündnis 90/Die Grünen) mahnte, eine erneute zeitlich befristete Freigabe führe zu viel Irritation.

Komplette Freigabe der Fußgängerzone erst nach baulichen Veränderungen

Schließlich setzte sich die CDU/SPD-Mehrheitsgruppe durch. Die Freigabe soll zunächst nur für den Zeitraum bis 12 Uhr und ab 17 Uhr erfolgen. Die Markttage Mittwoch und Samstag sind davon ausgenommen, ebenso Veranstaltungen. Eine ganztägige Freigabe gäbe es erst nach baulichen Veränderungen und einer erkennbaren Akzeptanz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de