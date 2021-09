Johanna Huchholzer (rechts) aus Berlin wird von der Kunststiftung von Perdita und Hans-Peter Kunze gefördert. Ihre Kunstwerke wurden in den Räumen in der Hindenburgstraße in Gifhorn ausgestellt. Das Bild im Hintergrund hat das Ehepaar der Künstlerin abgekauft und geht damit in die Sammlung der Stiftung über.