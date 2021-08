Die Kandidaten des CDU-Ortverbandes Meinersen für den Gemeinderat. Am 12. September 2021 ist Kommunalwahl. Es fehlen auf dem Foto Isabel Knapik und Joachim Probst.

Kommunalwahl 2021 in Gifhorn

Kommunalwahl 2021 in Gifhorn CDU Meinersen: Hälfte der Kandidaten ist jünger als 40

Auf ihrer Mitgliederversammlung Ende Mai hat der CDU-Ortsverband Meinersen die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zur Kommunalwahl 2021 beschlossen. „Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche neue Bewerberinnen und Bewerber gewinnen konnten, die ein breites Spektrum der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Meinersen abdecken“, wird Christian Lenz als Vorsitzender des Ortsverbandes in einer Mitteilung an die Presse zitiert.

CDU setzt verstärkt auf Einbeziehung der jüngeren Generation

7 von 16 Kandidatinnen und Kandidaten ist fast die Hälfte jünger als 40 Jahre, das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren. Auch darauf ist die CDU stolz. Die langjährigen Ratsmitglieder Karl-Heinrich Niebuhr, Anette Preuß und Rainer Wolf haben sich entschlossen, in diesem Jahr nicht wieder zu kandidieren.

Bestätigt wurden dafür Heinrich Beutner (Meinersen), Hinnerk Bode-Kirchhoff (Höfen), Sven Gastorf (Ahnsen); Dörthe Hacke (Meinersen), Stefan Hacke (Meinersen), René Heuer (Ohof), Laura Hoyer (Meinersen), Isabel Knapik (Meinersen), Jana Laske (Meinersen), Simone Lehmann (Seershausen), Christian Lenz (Ahnsen), Joachim Probst (Meinersen), Carsten Schaffhauser (Meinersen), Ingrid Seffer (Seershausen), Thomas Spanuth (Ahnsen), der sich wieder für das Amt des Bürgermeisters zur Wahl stellt, und Armin Wolschendorf (Meinersen).

red

