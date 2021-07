Gifhorn. Die Polizei ermittelt wegen eines Autorennens, das sich am Sonntagmittag auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn abgespielt haben soll.

Zeuge zeigt Autorennen an Polizei ermittelt wegen Autorennen in Gifhorn

Ein Autorennen auf der Braunschweiger Straße hat ein Zeuge am Sonntagmittag bei der Polizei angezeigt. Ein schwarzer Audi SUV fuhr demnach gegen 11.45 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit neben einem bislang unbekannten Fahrzeug im zweispurigen Bereich der Straße nordwärts. PKW und Fahrer, so die Polizei am Dienstag, seien im Rahmen der Fahndung vor einem Restaurant an der Braunschweiger Straße angetroffen worden.

Strafverfahren gegen den Tatverdächtigen läuft

Gegen den Mann laufe nun ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Fahrzeugrennen. Zeugen, die Angaben zu einem der beiden Fahrzeuge und/oder den Fahrer machen können, werden gebeten sich zu melden: (05371) 9800.

red

