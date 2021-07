Bsirske lehnt bei Brome-Besuch den A39-Ausbau klipp und klar ab

Der Tisch auf der Terrasse des Bromer Remmler-Hofs ist gedeckt. Mozzarella-Sticks, eingebettet in reichlich grünen Salat, und andere Häppchen warten. Kurz nach 15 Uhr biegt er um die Ecke: Frank Bsirske, bis 2019 Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und seit einigen Monaten Bundestagswahl-Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Wolfsburg-Helmstedt, zu dem auch die Samtgemeinden Brome und Boldecker Land gehören. Mit dabei sind Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, und Frank-Markus Warnecke, der für die Grünen im Samtgemeinderat und Kreistag sitzt.

Bundestagskandidat der Grünen schaut sich in Tappenbeck und Jembke um

Kindler ist im Bundestag, Bsirke will in den Bundestag. Zusammen wollen sie einen ökologischen Umbau mit einem sozialen Ausgleich. Kaum sitzen die beiden auf den dunkelgrünen Plastikstühlen vor einem Fertigholz-Sichtschutz aus dem Baumarkt, spulen sie ihr Wahlprogramm in Schlaglichtern runter – eingebettet in das Thema A39. Bei der Fahrt vom Wolfsburger Bahnhof haben sie sich die Örtlichkeiten angeschaut, Tappenbeck mit dem Sportplatz, Jembke und der künftige Rastplatz, Ehra und die Ortsumgehung. Kindler legt vor: „Ziemlicher Wahnsinn, was da geplant ist.“ Er verweist auf die massive Kostenexplosion, spricht von Geldverschwendung in Zeiten des Klimawandels.

Bsirske legt nach, berichtet von den Schwierigkeiten Ausgleichsflächen zu kaufen, geht von schlussendlich zwei Milliarden Euro Baukosten aus. Er spricht Klartext: Mit welchem Koalitionspartner auch immer verhandelt wird, eine Überprüfung des Bundesverkehrsplans habe für die Grünen höchste Priorität. Statt der A39 soll die B4 ausgebaut werden. Das sei eine konkrete Perspektive für die Menschen.

Im Staccato fallen Begriffe wie Verkehrswende, Mobilitätswende, Antriebswende, weniger CO2-Emissionen, ökologischer Umbau der Wirtschaft. Bsirske redet sich in Wallung, haut mit der Hand auf den Tisch als er das Wahlprogramm der CDU demontiert. „Die wollen ihre Wähler doch verscheißern. Das können Sie ruhig so schreiben“, diktiert er den Lokaljournalisten in den Block, lässt nebenbei fallen, dass er am Vormittag ein Interview mit der „taz“ hatte.

Waren es früher die harten Tarifauseinandersetzungen, mit denen Bsirske Schlagzeilen machte, ist es jetzt sein politische Karriere in spe. Der 69-Jährige als Direktkandidat in seiner alten Heimat. Bsirske wurde in Helmstedt geboren, hat in Wolfsburg Abi gemacht, während der Semesterferien in der Post gearbeitet. „Eisbrecher für die Grünen“ titelte die „Frankfurter Allgemeine“, als seine Kandidatur bekannt wurde, sprach von einer Kampfansage an die SPD und einer Chance auf ein Direktmandat.

Wahl gilt aufgrund des guten Listenplatzes als relativ sicher

Bsirske ist da realistischer, hat die bescheidene Erststimmenzahl von nicht einmal fünf Prozent bei der vergangenen Bundestagswahl im Kopf. Ein Direktmandat winke sicher nicht, aber der sichere Listenplatz werde dafür sorgen, dass die Region künftig einen Grünen-Abgeordneten im Bundestag habe, sagt er mit schelmischem Grinsen. Und voller Entschlusskraft. Nach Gewerkschafts-Oldie, der noch ein bisschen Beschäftigung braucht, klingt das nicht. Eher nach alten Kämpfer-Zeiten. Da dürfen sich mögliche Koalitionspartner schon mal warm anziehen... nur die Mozzarella-Sticks, die bleiben an diesem Nachmittag verschont.

