Rat stellt harte Bedingungen für den Ankauf

Nie zuvor gab es eine so gute Möglichkeit, die Zukunft des Internationalen Mühlenmuseums Gifhorn zu sichern, damit auch noch die nächsten und übernächsten Generationen Wissenswertes über die ältesten Maschinen der Menschheit erfahren. Mal abgesehen davon, dass allein diese Tatsache sehr schön in eine Region passt, die sich vor allem mit der Motorisierung der Zukunft beschäftigt, wäre ein Kauf des Mühlenmuseums durch die Stadt Gifhorn der richtige Weg, um das Aushängeschild der Stadt wieder zu dem zu machen, was es viele Jahre war: ein Anziehungspunkt für Touristen, eine Naherholungsmöglichkeit für Menschen aus der Region, ein kultureller Veranstaltungsort.

Es gibt für Gifhorn keine bessere Werbung und kein überzeugenderes Marketinginstrument. Ohne das Mühlenmuseum wäre Gifhorn nicht als Mühlenstadt bekannt. Selbstverständlich sollte jeder Euro Steuergeld dreimal umgedreht werden, muss das Vorhaben bis zum letzten Holznagel geprüft werden. Aber wenn die positiven Argumente überwiegen, sollte die Stadt kaufen. Das wäre die beste Voraussetzung für einen Neuanfang: für ein zeitgemäßes Museumskonzept, für einen modernen Internetauftritt, für steigende Besucherzahlen.