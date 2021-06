37-Jähriger Gifhorner mit Brandverletzungen in MHH geflogen

Bei einem Großbrand im Ribbesbütteler Weg in Gifhorn ist am Dienstagabend ein 37 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Gifhorn. Ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Ribbesbütteler Weg in Gifhorn vernichtet am Abend das Dachgeschoss. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.