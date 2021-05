In der Okerhalle in Schwülper hat das zweite Testzentrum in der Samtgemeinde Papenteich seinen Betrieb aufgenommen. Die Initiative hatte die Gestaltungsgemeinschaft Papenteich ergriffen. Betreiber ist das Unternehmen Gemeinsam für Braunschweig, zu dessen Gründern Steffen Dölger, Florian Brand (Mannschaftsarzt der Braunschweiger Eintracht) und Marcel Sonntag gehören.