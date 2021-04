Oster-Überraschung für Pflegewohnhaus-Bewohner

In liebevoller Handarbeit erstellten Mitglieder des DRK-Ortsvereines Allerbüttel in den vergangenen Tagen unter Corona -Bedingungen etwa 60 bunte Osterkörbchen mit einem Osterhasen und -eiern sowie einem schriftlichen Gruß. Diese übergab Ortsvereinsvorsitzender Horst-Dieter Hellwig den Mitarbeitern des DRK-Pflegewohnhauses Calberlah, damit sie die Körbe an die Bewohner weitergeben – als Zeichen dafür, dass „sie in dieser schweren Zeit nicht alleine sind“, so Hellwig in der Pressemitteilung.

Mitarbeiter sowie Bewohner freuten sich über die gelungene Überraschung.

red