Leiferder Ortsbrandmeister und Stellvertreter bestätigt

In seine zweite Amtszeit von sechs Jahren geht Felix Brennecke, Ortsbrandmeister von Leiferde. Und auch sein Stellvertreter Thorben Beck wurde so für weitere sechs Jahre gewählt.

In seine zweite Amtszeit von sechs Jahren geht Leiferdes Ortsbrandmeister Felix Brennecke. Bei der Mitte März eigens für die Wahlen einberufenen Versammlung wählten ihn die aktiven Mitglieder der Wehr. Und auch sein Stellvertreter Thorben Beck erhielt von der Versammlung das Vertrauen und wurde so für weitere sechs Jahre gewählt, teilt die Feuerwehr Leiferde mit. Damit geht es auch für Beck in die zweite Wahlperiode.

Beide hatten zuvor schon als Jugendfeuerwehrwart und Stellvertreter zusammengearbeitet, wie die Feuerwehr weiter mitteilt.

red