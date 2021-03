Pastorenehepaar verlässt Gifhorner Kirche im Brauhaus

Gifhorn. Das Pastorenehepaar Heike und Lothar Krauss wurde am 7. März aus seinem Dienst in der Kirche im Brauhaus verabschiedet.

Nach etwa sechseinhalb Jahren hat das Pastorenehepaar Heike und Lothar Krauss seinen Dienst in der Kirche im Brauhaus beendet. Für beide geht es laut Mitteilung weiter nach Mannheim, wo sie im Juni ihren Dienst in der Volksmission Mannheim antreten werden. „Ich lasse Heike und Lothar Krauss nur ungern aus Gifhorn gehen, weil ich weiß, dass sie so viel Positives für ihre Gemeinde getan haben.“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich in einer Videobotschaft an die Gemeinde. Er dankte Lothar Krauss für die Motivation und die vielen guten Gespräche, die sie im Laufe der Jahre geführt haben.

Stella und Thomas Ruhl mit 92,3 Prozent bestätigt

Auch für das Ehepaar Krauss wird der Abschied nicht leicht. „Kirche im Brauhaus, sind Menschen, das seid ihr. Mit euch unterwegs gewesen zu sein, ist ein großes Vorrecht für uns“, sagte Krauss bei der Verabschiedung. Der Gottesdienst stand unter der Überschrift „Staffelübergabe“.

Lothar Krauss hat den Staffelstab symbolisch an das neu gewählte Leiterehepaar Stella und Thomas Ruhl mit dem Wunsch übergeben, dass sie ihre Aufgabe in der Gesinnung gestalten, wie Jesus es vorgelebt hat. „Gott segne euch und Gott sei mit euch.“, so Krauss. Stella und Thomas Ruhl wurden zuvor von der Gemeinde in einer Mitgliederabstimmung mit 92,3 Prozent der Stimmen bestätigt. Alle Informationen zu Gottesdiensten auf der Homepage.

red