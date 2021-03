In Gifhorn kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem 25-Jährigen und einer zivilen Streifenwagenbesatzung. (Symbolbild)

Illegales Rennen in Gifhorn? Polizei stoppt Raser mit 170 km/h

Zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem 25-Jährigen und einer zivilen Streifenwagenbesatzung ist es am Donnerstag gegen 20.10 Uhr in Gifhorn gekommen. Das geht aus einer Meldung der Polizei Gifhorn hervor. Der BMW-Fahrer beschleunigte sein PS-starkes Auto mit laut aufheulendem Motor auf dem Eyßelheideweg in Richtung Winkel. Die Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn nahmen die Verfolgung auf. Dabei wurde eine Geschwindigkeit von 170 km/h innerorts erreicht.

25-Jähriger entzog sich einer Kontrolle

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn nebst Haltesignal entzog sich der 25-Jährige einer Kontrolle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Außerdem stellten sie den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red