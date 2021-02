Corona: Polizei löst Kindergeburtstag in Gifhorn auf

Gifhorn. Die Beamten trafen in Gifhorn auf 10 Erwachsene und 15 Kinder aus sechs Haushalten. Einige versuchten noch, sich in der Wohnung zu verstecken.

Die Polizei hat am Samstag eine Geburtstagsfeier mit 10 Erwachsenen und 15 Kindern aufgelöst. Laut Mitteilung meldeten Nachbarn die Feier in einem Mehrfamilienhaus im Immenweg gegen 16 Uhr. Die Streifenwagenbesatzung traf in der Wohnung eine feiernde Gesellschaft zum dritten Geburtstag eines Kindes an.

Einige Erwachsene versuchten sich während der Überprüfung vor der Polizei zu verstecken, was aber wegen der übersichtlichen Möglichkeiten in allen Fällen misslang. In der Wohnung wurden Mitglieder aus sechs unterschiedlichen Familien festgestellt. Die Feier wurde abgebrochen, die Gäste mussten die Wohnung verlassen. Wegen der Corona-Verstöße folgen Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

red