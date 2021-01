Schulleiter: „Schüler motivieren, statt mit Prüfungen bestrafen“

Den großen Wurf einhergehend mit neuen Denkansätzen bei allen Beteiligten fordert jetzt der Schulleitungsverband Niedersachsen (SLVN). „Es ist Zeit, der Pandemie Covid-19 mit konsequenten Maßnahmen zu begegnen, um die Gesundheit der Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen zu schützen, und zwar präventiv und perspektivisch, mit Weitblick auf das gesamte Schuljahr“, heißt es in der SLVN-Erklärung. „Bis Dezember waren wir mit den Szenarien völlig zufrieden, jetzt sind wir aber an einem Punkt, an dem jeder macht, was er will“, sagt Stephan Lindhorst, SLVN-Vorstandsmitglied und Leiter der OBS Papenteich.

Er ist an der Oberschule unter anderem verantwortlich für rund 600 Schüler und macht aus seinem Innenleben keinen Hehl: „Durch die Pandemie entstehen sehr unterschiedliche und besonders belastende Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für die kleinen Systeme mit unter 180 Schülern. Dort herrscht eine hohe Unterrichtsverpflichtung für die Schulleitung, die keinen Stellvertreter hat.“ Er persönlich mag zwar die Herausforderungen, sieht viele Schulen aber am Ende der Fahnenstange angelangt: „Es ist so langsam gut, wir können nicht mehr, so wie wir aufgestellt sind.“

Schulleiter: Schule ist Spielball zwischen Schulträger und Land

Damit meint Lindhorst nicht das Homeschooling. Das funktioniere von Schule zu Schule ganz unterschiedlich. Hier hätten die Bildungseinrichtungen aber auf jeden Fall seit März ganz viel aufgeholt und einen Sprung nach vorne gemacht. Allerdings sei man bei den technischen Problemen auf die Schulträger angewiesen. Diesbezüglich moniert er vor allem die Verwaltungsvorgänge, die angesichts der Krise viel zu lange dauern würden. „Die Schule ist Spielball zwischen Schulträger und Land, beide schieben die Verantwortung hin und her“, betont der Pädagoge.

Leidtragende sind die Schüler. Deren Leistungen würden laut Lindhorst viel zu wenig gewürdigt beziehungsweise sogar noch bestraft. „Im digitalen Unterricht werden ganz tolle Sachen gemacht, die vor einem Jahr nicht denkbar gewesen wären. Die große Mehrheit hat sich auf den Weg gemacht und ist total motiviert. Oft bin ich auch überrascht, was alle Kollegen so machen. Sorgen bereiten aber die Kinder, die wir nicht erreichen, die beispielsweise Zuhause nur ihr Handy haben.“

Der Schulleitungsverband möchte daher die Kinder mehr unterstützt und aufgebaut wissen. Zum einen von den Eltern, die mit positivem Denken ihren Schützlingen vermitteln sollen „wir schaffen das“. Zum anderen müsse auch Druck von den Heranwachsenden genommen werden. „Begriffe wie Makel oder Notabitur sind totaler Quatsch. Was die Schüler beim digitalen Lernen abliefern ist einfach toll und auch schon eine Qualifikation für sich. Eigentlich müssten wir uns bei ihnen bedanken. Stattdessen werden noch Prüfungen eingefordert. Sozusagen als Dankeschön dafür, dass sie sich vorbildlich an die Regeln halten“, meint der Schulleiter.

„Schluss mit der Flickschusterei“

Der Verband möchte daher schnellstens neue Wege einschlagen und fordert „konsequente Lösungen sowie Schluss mit der Flickschusterei“. Der Spagat, zwischen dem Anspruch, dem Recht auf Bildung in Abwägung mit dem Gesundheitsschutz in Korrespondenz zu bringen, erweise sich nicht mehr als zielführend, erhöhe eher die Belastung und die Verunsicherung der Schulleitungen, meint der SLVN-Vorstand.

Hinsichtlich neuer Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wünscht sich Lindhorst vor allem Stimmigkeit, denn nur so werde es Akzeptanz geben. Als konkretes Beispiel nennt er die SLVN-Forderung, bei der Anordnung einer Ausgangssperre oder eines Kontaktverbotes, den unverzüglichen und vollständigen Gang der Schulen in das Szenario C für die Dauer der verhängten Maßnahmen anzutreten. Zudem solle für alle Schulformen bis zu den Osterferien das Szenario B als Regelfall gelten. Eine vollständige Beschulung komme nicht infrage. Auch auf Abschlussarbeiten in den Jahrgängen 9 und 10 solle bis auf freiwillige Prüfungen ebenso verzichtet werden wie auf die Abiturprüfungen. Die Befreiung der Schulleitungen und ihrer Stellvertretungen von der Unterrichtsverpflichtung sowie die Bereitstellung von FFP2-Schutzmasken sind weitere Punkte des SLVN-Forderungskataloges.

„Das Schuljahr 2020/21 wird Defizite hinterlassen. Dies gilt es nun mal zu akzeptieren. Lerninhalte müssen reduziert werden, davon geht die Welt auch nicht unter. Wir müssen es bis zu den Sommerferien gemeinsam schaffen, länger halten das die Schulen nicht durch“, ist sich Lindhorst sicher.