Pastorin Silvia Lüddecke startet in Schwülpers Nikolaus-Gemeinde

Nach mehr als einjähriger Vakanz begrüßt die evangelische Nikolaus-Gemeinde in Groß Schwülper eine neue Pastorin. Silvia Lüddecke stellte sich am Montagabend als Nachfolgerin von Pastor Gerd Mehlin dem Kirchenvorstand vor. Die 27-Jährige wird am 14. Februar von Regionalbischof Dr. Detlef Klahr (Friesland/Ems) ordiniert.

Die gebürtige Edemissenerin beginnt nach dem Theologie-Studium in Göttingen und Berlin ihre dreijährige Probezeit. Danach muss sie sich für eine erste volle Amtszeit in der Gemeinde bewerben. Stand heute ist das Formsache, denn so wie sich Lüddecke auf die Gemeinde freut, so willkommen ist sie den 3000 Gläubigen um Kirchenvorsteherin Heike Hinze.

26 Gemeinde bewarben sich um 16 neue Pastoren

26 Gemeinden der Landeskirche rangen um 16 Vikare. Schwülper als wichtiges Zentrum der Region Okeraue wurde berücksichtigt. Lüddecke kann sich über eine Vollzeitstelle mit zwei Predigtorten in der Nikolaus-Kirche und in der benachbarten Waller Christinen-Kirche freuen, muss sich nicht zwischen mehreren kleinen Gemeinden aufreiben.

Zudem erwartet sie bald ein neues gemütliches Pastorenhaus im Garten hinter der denkmalgeschützten Kirche. Vorerst zieht Lüddecke mit ihrem Partner in eine Mietwohnung. Eine halbe Stunde nach Verteilung des Pfarrbriefes mit Mietgesuch war die Wohnungsfrage geklärt, freut sich die Neubürgerin.

Sie will sich Zeit nehmen, die Gemeinde und ihre Anliegen kennenzulernen. Bewusst entlastet sie der ehrenamtliche Kirchenvorstand von möglichst vielen Verwaltungsaufgaben. Lüddecke soll sich intensiv um ihre theologischen Aufgaben kümmern und für die Menschen da sein.

Was für ein Geschenk: Denn genau so kam sie in ihrer Heimatgemeinde zur Kirchenarbeit. Dort engagierte sich Lüddecke in der Jugendarbeit, wurde Teamerin und vertiefte sich in der Oberstufe in den Religionsunterricht. Bei ihrem Religionslehrer, einem Pastor, konnte sie dann während des Studiums mehrere Praktika leisten. Erst im Dezember 2020 legte sie nach ihrem Vikariat in Oberg im Kreis Peine die Abschlussprüfung ab. Schwülper nennt sie schon jetzt „einen Glücksgriff“.

Der ersten eigenen Gemeinde will sie Angebote machen: „Woran ist Bedarf? Was brauchen die Gläubigen? Was kann ich bewegen?“, mit solch offen formulierten Fragen stellt sich Lüddecke ihrer neuen Aufgabe. Mit Kirchenvorsteherin Hinze ist sie sich einig, dass die Kirche digitaler werden soll. Nicht wegen Corona, sondern wegen der Menschen.

Kirchenkommunikation über Schaukasten und App

„Wir müssen am Puls der Zeit bleiben“, erkennt Lüddecke als Auftrag an die Kirche. Wenn also junge Leute Apps wie Instagram und Tiktok nutzten, „kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich dort mit theologischen Impulsen Präsenz zeige“. Aus Sicht von Hinze ist das ein Ausdruck des gewollten Generationswechsels. Bewährtes werde man aber nicht vernachlässigen. „Unsere Schaukästen werden weiterhin gut angenommen“, weiß die Gemeindevertreterin. Der handfeste Stall von Bethlehem habe sich zu Weihnachten als Zugnummer erwiesen. Also wird das Carport auch zur Fastenzeit ein Anziehungspunkt vor der Kirche sein und Schauplatz des Frauen-Weltgebetstages.

Kirche für alle, junge Familien ansprechen, ältere Gemeindemitglieder einbinden – Lüddecke setzt auf die Kraft der Gemeinschaft. Und zwar über die Gemeindegrenze hinaus. Hinze erhofft sich eine weitere Vertiefung des einst im südlichen Papenteich initiierten Regionsgedankens mit den Okeraue-Partnern in Adenbüttel, Didderse, Hillerse und Rethen. Das Pastorenteam hier sei mit Ramona Pautsch und Thorsten Schuerhoff „außergewöhnlich jung“, schwärmt Hinze. In Schwülper selbst unterstützt Diakon Thomas Lenzen die neue Pastorin.

Die Vorfreude aufeinander ist jedenfalls groß. Die Geduld der Nikolaus-Gemeinde während der Vakanz hat sich ausgezahlt. Das Warten auf Silvia Lüddecke hat sich gelohnt.