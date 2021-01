Lessien: Feuerwehr sucht Vermissten in verqualmter Unterkunft

Die Feuerwehr rückte am Freitagabend zur Gemeinschaftsunterkunft in Ehra-Lessien aus.

Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr haben die Feuerwehren der Samtgemeinde Brome Alarm mit dem Hinweis „Menschenleben in Gefahr“ in der Unterkunft der Asylbewerber bekommen. In diesem Gebäudeteil waren vier Bewerber mit Verdacht auf Corona untergebracht.

Drei Menschen standen schon vor dem Gebäude, der örtliche Sicherheitsdienst war bereits am Haus. Der Gemeindebrandmeister Frank Mosel und die Feuerwehr Ehra-Lessin mit Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Dirk Lindenblatt waren nur wenige Minuten später dort. Es war kein Feuerschein zu sehen, aber das Gebäude war stark verraucht. Sofort begannen die Feuerwehrleute unter Atemschutz und mit der Wärmebildkamera das Gebäude abzusuchen.

Feuerwehr durchsucht das Gebäude mit Wärmebildkameras und Atemschutz

Nachrückende Kräfte begannen dasselbe vom zweiten Eingang aus. Verschlossene Türen wurden aufgebrochen, ein Mensch wurde nicht gefunden.

Insgesamt waren 112 Feuerwehrleute im Einsatz, davon 38 unter Atemschutz, vier Rettungswagen und die Schnelleinsatzgruppe mit einem Wagen, ein hauptamtlicher Notarzt und einer von Bereitschaftsdienst.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Ursache der Rauchentwicklung und die Schadenhöhe konnte noch nichts gesagt werden.