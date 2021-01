98 Corona-Neuinfektionen im Kreis Gifhorn

Das Coronavirus lässt Neuinfektionszahlen in Gifhorn in die Höhe schnellen.

Gifhorn. Zudem ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, sodass es 40 Todesfälle gibt.

Am Mittwoch noch hatte der Landkreis sieben neue Todesfälle beklagt, nun kommt ein weiterer dazu. Es handelt sich nach Angaben der Verwaltung um einen älteren Bürger, der im Krankenhaus behandelt wurde. Er lebte in einem Pflegeheim. Am Donnerstag gibt der Kreis 98 Neuinfektionen bekannt.

2.408 Infektionen mit Corona im Kreis Gifhorn

Damit haben sich bisher 2.408 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Anzahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen liegt bei 199. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 112,7. Zudem haben sich deutlich mehr testen lassen: 10.210 Tests hat das Gesundheitsamt vorgenommen -- das sind 384 mehr als am Mittwoch.

dak