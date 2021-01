Helios Gifhorn beginnt mit Verlegung von Covid-19-Patienten

Gifhorn. Mittlerweile sind 57 Corona-Kranke in Gifhorn zu behandeln – die Kurve steigt seit Heiligabend täglich an. Wittingen soll Corona-frei bleiben.

Die Lage durch die hohe Zahl von Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum Gifhorn sei „schwierig aber weiterhin zu bewältigen“, sagt Regionalpressesprecher Christian Becker. Allerdings seien nun auch schon Gifhorner Patienten auf andere Helios-Krankenhäuser verteilt und zusätzliche Beatmungsgeräte beschafft worden.

57 zu behandelnde Patienten mit positivem Corona-Testergebnis meldet Helios für Gifhorn mit Stand 2. Januar – davon 12 auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl ist erneut ein Rekord für Gifhorn – wieder ein Patient mehr als am Vortag. Seit Heiligabend geht die Kurve der Covid-19-Patienten stetig nach oben und hat sich seitdem verzweieinhalbfacht.

Nicht dringend notwendige Eingriffe zurückgefahren

„Wir haben vier Stationen geschlossen, um auch personell die Situation bestmöglich zu handhaben“, sagt Becker zu den aktuellen Maßnahmen. Zudem seien nicht dringend notwendige Eingriffe weiter zurückgefahren worden, dadurch stünden zusätzlich Ärzte und Pflegekräfte für die Behandlung der Covid-19-Patienten zur Verfügung. Aber auch dass war nun nötig: „Bereits vor Silvester haben wir zwei beatmete Patienten in die Helios-Klinik nach Helmstedt, sowie einen in die Helios Klinik nach Cuxhaven verlegt.

Aus Helmstedt haben wir zwei zusätzliche Beatmungsgeräte nach Gifhorn gebracht.“ In Gifhorn agiere man „in enger Abstimmung mit anderen Helios-Kliniken im Norden“, dabei habe sich das vorher erarbeitete Notfallkonzept bisher bewährt. „Unter anderem werden von uns Patienten, die nicht mit Covid-19 infiziert sind, in die Helios-Kliniken nach Uelzen und Wittingen verlegt. Letztere wird von uns ganz bewusst Covid-freigehalten.“

Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Besonderen Dank richtet Becker an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „für das außerordentlich hohe Engagement“. „Sie sorgen dafür, dass wir auch weiterhin gut aufgestellt sind, um die Patientinnen und Patienten in unserem Einzugsgebiet bestmöglich versorgen zu können.“ Erst vor wenigen Tagen hatte es anonyme Beschwerden wegen der Arbeitsbedingungen in Gifhorn gegeben. Becker geht davon aus, dass sich die Folgen des Lockdowns weiter bemerkbar machen werden und die derzeitige Situation in der kommenden Woche leicht entspannen wird.