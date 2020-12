Gifhorn. Selbst zwischen Weihnachten und Neujahr herrscht am Dumfrieser Ring und am Korssuner Ring Betrieb.

Erste Gifhorner Familien bauen am Lehmweg Süd

Zu Ostern ins Eigenheim? Einige Gifhorner Familien können es gar nicht erwarten, ihr neues Domizil im Wohngebiet Lehmweg Süd zwischen Lehmweg und I. Koppelweg zu beziehen. Wer sich in der eigentlich stillen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester im Dumfrieser Ring und im Korssuner Ring umsieht, trifft auf private Bauherren, die in Eigenleistung eifrig Fundamente ausschachten, Mauern hochziehen, und Verschalungen montieren.

Der Traum: Ein Eigenheim in Gifhorn

Jeder Tag zählt, an dem sich bei frostfreier Witterung bauen lässt. Erst zu Monatsanfang hatte die Stadt das knapp neun Hektar große Areal als erschlossen freigegeben. Bürgermeister Matthias Nerlich hatte die beiden große Ringstraßen in den nördlichen und südlichen Siedlungsteilen den beiden Partnerstädten gewidmet, die bislang noch keine eigenen Straßennamen in Gifhorn zierten.

Die mindestens 600 Quadratmeter großen Grundstücke parallel zur Kreisstraße 114 waren begehrt und über die stadteigene Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft GEG schnell vermarktet. 120 Wohnungen entstehen, davon allein 51 als Einfamilienhäuser.

Jede fünfte Wohnung ist für Sozialmieter reserviert – Investoren bekommen die für diese Mehrfamilienhäuser Förderung von Land oder Stadt. 6200 Quadratmeter Areal sind allein dafür reserviert.

Außerdem hat die Stadt Flächen für einen neuen Kindergarten ausgewiesen. Betreiber der Tagesstätte am Lehmweg wird das Christliche Jugenddorf Wolfsburg. Ein Ärztehaus bekommt einen Standort auf der entgegengesetzten Seite am I. Koppelweg.