Pastor Michael Groh feierte die Video-Gottesdienste an Heiligabend vor der Kulisse des Barockaltars von St. Nicolai in Gifhorn.

Gifhorner feiern an Heiligabend Video-Gottesdienst

Absolute Stille herrschte am Donnerstag auf dem Marktplatz, wo sonst an Heiligabend Tausende von Menschen den Gottesdienst feiern. Allein die Kirchenglocken im Stadtgebiet verbreiteten gegen 18 Uhr ein wenig Weihnachtsstimmung.

Die St. Nicolai-Gemeinde hatte den traditionellen Gottesdienst aufgrund der Pandemie abgesagt. Dennoch gab es die Möglichkeit, an einem Heiligabend-Gottesdienst per Videokonferenz teilzunehmen. Pastor Michael Groh hatte eine Andacht erstellt. Bei den beiden virtuellen Gottesdiensten mit Groh im Vordergrund und dem Altar der Nicolai-Kirche im Hintergrund waren jeweils rund 15 Teilnehmer vor ihren Bildschirmen, mit Familienangehörigen somit etwa 100 Menschen.

Ein Vorteil, so Groh am Ende, man habe sich ohne Maske gesehen. Auch Mitsingen der Lieder vom Michaeliskloster Hildesheim und weitere Stücke für Trompeten und Orgelmusik war natürlich erlaubt, die Lesungen übernahmen Freiwillige unter den Zuschauern. „Alles war spontan, und so war es auch geplant“, sagte Groh.

Interaktiv war auch die Fotoaktion, bei der die Teilnehmer eine „unaufgeräumte Ecke“ ihrer Wohnung mit einem Weihnachtssymbol schmückten, fotografierten und nach dem Gottesdienst die Bilder zeigten. „Es war ein Experiment, eine Premiere, und deshalb aufregend“, sagte Groh. Am Ende gab es das Vaterunser und den kirchlichen Segen. Eine Kollekte war nicht möglich, Pastor Groh bat die Teilnehmer daher für eine Spende per Überweisung für Brot für die Welt.