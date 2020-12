Jahresrückblick: Anonymer Glücksbote setzt Spendenmärchen fort

Gifhorn. In diesem Jahr beschenkte er in Gifhorn die Hospiz-Stiftung Gifhorn und die Tafel. Doch auch die Hospizarbeit freute sich über einen Geldsegen.

Im Landkreis Gifhorn war für einzelne Initiativen schon im Sommer und Herbst Weihnachten: Anonyme Wohltäter bescherten ihnen einen unverhofften Geldsegen. So suchte der unbekannte Spender, der seit einigen Jahren in unserer Region die unterschiedlichsten Vereine und Organisationen mit großzügigen Summen unterstützt, erneut den Weg über die Zeitung, um Gutes zu tun.

Alexander Michel, Vorsitzender Hospiz-Stiftung Gifhorn, und Vorstandsmitglied Dr. Margarete Oelke-Hofmann freuten sich über die anonyme Spende von 100.000 Euro für den Bau des Hospizhauses. Foto: Daniela König

Im August überbrachte er eine Wundertüte mit Plakat und 100.000 Euro Bargeld für die Hospiz-Stiftung Gifhorn, die Mitte Oktober den langersehnten Spatenstich für den Bau eines Hospizes an der Lindenstraße in Gifhorn setzte. Dort werden die Mitarbeiter der Stiftung, der Hospizarbeit Gifhorn, die Sterbebegleiter ausbildet, und das Personal des Hauses, das sich um alle medizinischen und palliativen Belange kümmert, unter einem Dach vereint werden. Dort wird Platz für acht Bewohner geschaffen, die Kapazitäten können auf zwölf erweitert werden.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Geld kann der Vorstandsvorsitzende Alexander Michel gut gebrauchen, schließlich wird der Neubau auf über 6 Millionen Euro beziffert.

Gifhorner Tafel um Edeltraud Sack erhielt 20.000 Euro

Nur drei Monate später bereitete der Unbekannte die nächste Überraschung vor. Diesmal wurden der Gifhorner Tafel 20.000 Euro zuteil. Der Spender lobte in seinem Schreiben den Einsatz des Teams um Vorsitzende Edeltraud Sack, das sich für hilfsbedürftige Menschen einsetzt und sie mit Lebensmitteln versorgt. Gerade in der derzeitigen Corona-Situation gelte es, ein Zeichen der Solidarität zu setzen, hob der Spender hervor.

Auch Edeltraud Sack war völlig von den Socken über diese Zuwendung. Schon lange träumen die Ehrenamtlichen davon, sich räumlich vergrößern zu können, um den jetzigen Wartebereich als zusätzliche Ausgabefläche nutzen zu können und den Hilfsbedürftigen mithilfe eines Anbaus eine neue Wartezone mit Tischen einzurichten. Mit den bisherigen Mitteln hätte das nur peu à peu realisiert werden können. Mithilfe der Spende rückt das Ziel, alles in einem Rutsch bauen zu können, in greifbare Nähe.

Anonymer Spender überrascht Hospizarbeit Gifhorn mit 10.000 Euro im Umschlag

Freuen sich über eine Spende in Höhe von 10.000 Euro: Koordinatorin Jeanette Ehlers und Heinrich Heins, zweiter Vorsitzender des Hospizvereins. Der Spender wollte anonym bleiben. Foto: Dirk Kühn

Doch auch die Hospizarbeit Gifhorn konnte ihr Glück kaum fassen. Ein unbekannter Wohltäter hinterließ ihnen einen Umschlag mit 10.000 Euro. Dieser suchte nicht den Weg über die Zeitung, sondern hinterließ das Geld direkt im Briefkasten.

Dem 2. Vorsitzenden Heinrich Heins zufolge möchte der Verein Tablets anschaffen. Zum einen könnten damit die Ehrenamtlichen in Zeiten der Coronabeschränkungen den Kontakt zu den Menschen, die sie begleiten, wenigstens visuell aufrecht erhalten, zum anderen würde es den Koordinatorinnen beim Abhalten von Videokonferenzen helfen. Zudem würde der Vorstand gern größere Räumlichkeiten anmieten, damit sich die Sterbegebeleiter mit ausreichend Abstand mal wieder von Angesicht zu Angesicht austauschen können und die neu auszubildenden Begleiter dort geschult werden können. Auch FFP2-Masken, Schutzbekleidung, Schnelltests & Co. werden benötigt, so Heins.

Alle Inhalte unseres Jahresrückblicks für die Region finden Sie hier: So war das Jahr 2020