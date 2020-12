Person kommt auf Bundesstraße 244 bei Parsau von der Straße ab

Zu einem Unfall kam es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 244.

Parsau. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 21 Uhr. Offenbar wurde die Person leicht verletzt. Der Rettungsdienst betreute sie.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 244 gekommen. Eine alleinbeteiligte Person ist gegen 21 Uhr in ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrt von Parsau nach Rühen von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei verletzte sie sich leicht. Sie wurde an den Rettungsdienst übergeben.

red