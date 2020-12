Und plötzlich hat die Stadt eine Sporthalle mehr: Die Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft hat das Gelände der Diakonie Kästorf am Brömmelkamp mit Einfeldhalle , Kegelbahn und Sportplatz erworben. Das verkündete Bürgermeister Matthias Nerlich bei einem Ortstermin am Freitag.

„Das war ein langgehegter Wunsch. Und ein paar Hallenzeiten mehr können wir gut gebrauchen“, sagte Nerlich. Die Diakonie, die die Sportanlage vor rund 40 Jahren für Bewohner und Mitarbeiter gebaut hatte, brauche sie heute nicht mehr in so großem Umfang wie gehabt – die Zahl der Jugendlichen in den Heimen sei stark zurückgegangen. Nachdem die Stadt immer wieder Stunden angemietet hatte, habe sie die Halle nun eben komplett übernommen. Und das zum Schnäppchenpreis : für 400.000 Euro inklusive Tore, Turnmatten, Stühlen und sogar Pokalen in den Vitrinen. „Die Halle steht sofort zur Verfügung“, so Nerlich. Sie soll vor allem dem Vereinssport dienen. Die Diakonie mietet sich künftig mit den Stunden ein, die sie noch braucht.

Der Hallenboden zeigt Risse, außen hängt Moos an den Wänden

Allerdings: Die Jahre sehe man der Immobilie schon an – der Hallenboden zeigt Risse, manche Außenwand könnte die Befreiung von Moos vertragen. „Aber es regnet schon mal nicht hinein“, betont Nerlich in Anspielung auf die derzeit in Sanierung befindliche und viel jüngere Flutmulde . Alles in allem sei das Gebäude in einem viel besseren Zustand, als es die Flutmulde vor kurzem noch war. „Unsere Bauleute haben gesagt, wir können Sie ruhigen Gewissens kaufen.“

Das findet auch Ortsbürgermeister Jürgen Völke (ULG): „Der Bau einer Halle am Sportplatz hatte ja nicht funktioniert. Dies hier ist nun eine gute Lösung , um die Situation um Hallenzeiten zu entzerren.“ Auch Nerlichs zweite Stellvertreterin Nicole Wockenfuß (Grüne) findet am Kauf Gefallen: „Es ist eine gute Alternative zu den Dorfgemeinschaftshäusern , in denen schon die Sportangebote für die Kinder stattfinden.“ Auch das Drumherum begeistert Ulrich Stenzel (SPD): „Die Räume sind großzügig bemessen.“ Nur der Sportplatz ist etwas zu klein für Begegnungen unter Turnierbedingungen. Aber, so Nerlich: „Für ein Training und Spiel auf einem Kleinfeld reicht es.“

Der neue Name steht noch nicht fest

Nur eins ist noch zu klären: „Über den Namen der Halle reden wir noch“, sagt Völke und scherzt mit Nerlich, ob der von einem noch lebenden Ortsbürgermeister opportun ist.