Juristen greifen Hillerser Netto-Pläne an

Warum muss in einem 2500-Einwohner-Dorf wie Hillerse ein neuer Supermarkt gebaut werden, wenn es genau gegenüber seit Jahren einen funktionierenden Nahversorger gibt? In Hillerse kommt hinzu: Mehr als ein Einkaufsmarkt ist durch staatliches Planrecht nicht erlaubt. Betreiber Netto will ohnehin aus Hillerse nicht weg.

Allerdings balgen sich zwei Immobilieninvestoren um den lukrativen Standort an der Landesstraße 320. Slate gehört der Altbau. Die Fondsgesellschaft will zwei Millionen Euro in eine umfassende Sanierung stecken. Die Immobiliengesellschaft Ratisbona hat Vorverträge für den Neubau eines Marktgebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Anwälte des Markteigentümers reichen Dienstaufsichtsbeschwerde ein Die Gemeinde Hillerse ist zwischen die Fronten der konkurrierenden Interessen geraten. Ihr obliegen die örtlichen Bebauungspläne. Seit 2016 arbeitet sich der Rat an wechselnden Varianten ab. Jetzt droht die Stolperfalle vom Politischen ins Rechtliche . Die Frankfurter Kanzlei R&P Legal hat namens Slate Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Hillerser Gemeindeverwaltung wegen deren Vorgehen in der Bauleitplanung bei der Kreisverwaltung erhoben. Außerdem geißeln die Anwälte massive Pflichtverstöße des Landkreises selbst. Dessen Bauaufsicht habe eine Bauvoranfrage von März 2020 acht Monate unbearbeitet gelassen, nur um sie im November bis Ende 2021 zurückzustellen. Der Slate-Anwalt schlussfolgert: „Das gesamte Vorgehen der Gemeinde Hillerse lässt nur auf eine rechtswidrige Verhinderungsplanung schließen.“ Ist das so? Die Samtgemeinde Meinersen, die die Verwaltung für die Gemeinde Hillerse nebenamtlich besorgt, igelt sich ebenso ein wie die Kreisverwaltung . Von beiden kein Kommentar . Landrat Andreas Ebel lässt mitteilen, „dass wir aus Datenschutzgründen nicht zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde Stellung nehmen können“. Hillerse: Die Investoren sollen sich einigen Hillerses SPD-Fraktionschef Philipp Raulfs wiederum sieht die Kontrahenten in der Pflicht: „Netto, Slate und Ratisbona müssen eine Lösung finden.“ Die Gemeinde verfolge das öffentliche Interesse, die Nahversorgung mit einem Lebensmittelmarkt planerisch abzusichern. Sollte es auf der für einen Neubau vorgesehen Grundstücksfläche keinen Markt geben, sei das für Hillerse kein Drama, so Raulfs: „Dann entstehen in dem Mischgebiet weitere Parzellen für Wohnungsbau.“ Dass für Slate das Tischtuch keineswegs zerschnitten ist, macht die Kanzlei ihrerseits deutlich: „Gern stehen wir für ein Gespräch zur Verfügung.“ Die Absichten des Fonds für Hillerse stimmten doch mit jenen der Gemeinde überein: „Slate will die Nahversorgung in Hillerse dauerhaft sichern. Der Lebensmittelmarkt soll im Einvernehmen mit der Ihnen (dem Landkreis, Anm. d. Red.) und der Gemeinde gesichert werden.“ Haben die Anwälte mit ihrer langen Vorwurfsliste Recht? Dass die Fondsgesellschaft gleichwohl darauf beharrt, „ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten“, liegt an den ernüchternden Erfahrungen der Markteigentümer seit 2016. Minuziös listet die Kanzlei auf neun Seiten die aus ihrer Sicht eingetretenen Versäumnisse und Ungereimtheiten sowohl bei der Gemeinde Hillerse als auch beim Landkreis auf. Träfen sie zu, hätten die Verwaltungen einiges zu erklären. Die Samtgemeindeverwaltung habe die Bauvoranfrage für einen neuen Markt auf dem Bestandsgrundstück mit bis zu 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche und der Alternative eines höchstens 799 Quadratmeter großen Marktes nicht an die Bauaufsicht der Kreisverwaltung weitergeleitet. Die Gemeinde Hillerse habe die Zurückstellung der Bauvoranfrage ohne Ratsbeschluss beantragt. Der Markteigentümer hatte seit Jahren neu bauen oder sanieren wollen Mehrfach habe die Gemeinde mit ihren Planungen versucht, Eigentümer Slate den Bestandsschutz für den bestehenden Lebensmittelmarkt zu entziehen . Als sich der neue Bebauungsplan Schierkenweg Nordost mit Fläche für einen zusätzlichen Markt als rechtswidrig erwiesen habe, sei der nicht aufgegeben worden, sondern es habe auf der Bestandsfläche Lebensmittel-Einzelhandel ausgeschlossen werden sollen. Was dem Fass aus Sicht der Slate-Anwälte den Boden ausschlägt, ist die jüngste Hillerser Volte : Danach sieht die Änderung des Bebauungsplans Schierrähmenweg für den Bestandsbau nun doch Lebensmitteleinzelhandel vor. Doch darüber unterrichtete die Gemeinde Slate nicht. Stattdessen legte sie eine Planversion aus, die wiederum Lebensmitteleinzelhandel doch ausschloss. R&P Legal schließt daraus: „ Bürger und Behörden wurden über den Inhalt des Ratsbeschlusses getäuscht .“