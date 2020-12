Der Landkreis Gifhorn pflanzt im gesamten Kreisgebiet insgesamt 67 neue Bäume mit Unterstützung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Damit setzen sich Landkreis und Sparkasse für den Erhalt von Alleen an Kreisstraßen und für den Klimaschutz ein, heißt es in einem Bericht der Landkreisverwaltung.

Gleichzeitig wird die Verkehrssicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt. Landrat Dr. Andreas Ebel und Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, gaben in Knesebeck den Startschuss der Aktion.

„Mir ist es ein besonderes Anliegen, mit zusätzlichen Bäumen die Lücken in den Alleen zu schließen. Alleen prägen in unserem Landkreis Gifhorn das Ortsbild. Sie gehören zu unserer Landschaft einfach dazu. Gleichzeitig knüpfen wir hier nahtlos an unser Programm „Natürlich wild“ an, bei dem es ebenfalls darum geht, neue Bäume und Sträucher auf freien Flächen im Landkreis Gifhorn zu pflanzen. Damit machen wir den Landkreis Gifhorn natürlich stark und leisten unseren Beitrag für eine klimafreundliche Zukunft“, begründet Landrat Dr. Andreas Ebel das Engagement der Kreisverwaltung.

Eingesetzt werden jeweils die Baumarten, die bereits die vorhandenen Alleen zieren, um das Landschaftsbild ideal zu ergänzen. An den Kosten für die Beschaffung der Ahorne, Birken, Eichen und Linden beteiligt sich die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

„Dieses Projekt zeichnet sich durch eine sehr weitsichtige Herangehensweise aus. Genau darum engagieren wir uns zusammen mit dem Landkreis. Bäume zu pflanzen bedeutet auch, langfristig Lebensräume zu schaffen und Natur zu gestalten. Das ist eine wichtige Grundlage, unsere Umwelt nachhaltig zu prägen,“ sagt Dr. Patrick Kuchelmeister.

In einem ersten Schritt hat der Landkreis Gifhorn gut zehn Kreisstraßen-Kilometer erfasst, die mindestens sechs Meter breit sind und deren Alleen und Baumreihen Lücken von weniger als 100 Metern aufweisen. Auf diesen Abschnitten werden im Bereich der Kreisstraßenmeisterei Meine 44 Bäume vor allem an der K 64 und K 67 entlang der Orte Meine, Ohnhorst, Wasbüttel und Isenbüttel gepflanzt. Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei Knesebeck werden 23 Bäume entlang der K7 zwischen Wesendorf und Oerrel eingesetzt.

Im nächsten Jahr soll die Aktion weitergehen. Dann sollen auch die Alleen und Baumreihen berücksichtigt werden, bei denen der Abstand zwischen den bisherigen Bäumen größer als 100 Meter ist. Wichtig bleibt aber, dass an den jeweiligen Abschnitten bisher kaum Unfälle registriert wurden. Um das auch weiterhin zu vermeiden, kommen Schutzplanken in Frage oder es werden dort Bäume gepflanzt, wo ein Abstand von mehr als viereinhalb Meter zum Fahrbahnrand gegeben ist.