Inzidenzwert in Gifhorn unter 50 – Maskenpflicht gilt trotzdem

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn hat sich auf einem moderaten Niveau eingependelt. Am Dienstag lag sie bei 47,0 und damit um 2,2 Punkte höher als am Vortag. Wie der Landkreis Gifhorn berichtet, stieg die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 1009 (+5). In den vergangenen sieben Tagen waren 83 Neuinfektionen zu verzeichne. Getestet wurden bisher 6.354 Menschen.

Feuerwerksverbot auch im Landkreis Gifhorn zu erwarten

Der Landkreis verweist auf die seit Dienstag, 1. Dezember, geltende Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Auch im Landkreis Gifhorn gelten diese Regelungen bis 20. Dezember. Einzelheiten wie Feuerwerksverbot an öffentlichen Plätzen und die Bekanntgabe, an welchen öffentlichen Bereichen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgeweitet wird, legt die Kreisverwaltung in den nächsten Tagen fest.

Bis dahin gelte für alle Bürger weiterhin das oberste Gebot: Abstand halten und Kontakte verringern. Konkret dürfen sich öffentlich und im privaten Rahmen nur noch fünf Personen treffen, wenn sie zu den engsten Angehörigen oder aus maximal zwei Haushalten stammen. Kinder unter 14 Jahren sind davon jeweils ausgenommen. Generell sei seit Dienstag das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelhandel sowie im Dienstleistungsgewerbe in den Eingangsbereichen und den dazugehörigen Parkplätzen Pflicht. Die 7-Tage-Inzidenz ist hierfür nicht mehr ausschlaggebend.

Ebenfalls müssen alle Arbeitnehmer eine Maske tragen, sofern sie nicht an einem festen Arbeitsplatz sitzen und dort den Mindestabstand einhalten können. Ausgenommen hiervon seien handwerklich und körperlich anstrengende Tätigkeiten.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Auf den Verkaufsflächen des Einzelhandels gibt es zudem eine Kundenbeschränkung. Diese richtet sich nach der jeweiligen Fläche. Bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen jedem Kunden mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Für zusätzliche Flächen über 800 Quadratmetern gelten 20 Quadratmeter pro Kunde.

Neue Regeln für Kitas und Schulen

Bei den Schulen und Kitas richten sich die jeweiligen Maßnahmen weiterhin nach den 7-Tage-Inzidenzen, die das Land Niedersachsen täglich bekannt gibt. In den Kitas müssen die Betreuerinnen und Betreuer ab einem Wert über 200 eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sofern sie den Mindestabstand nicht einhalten können. Für alle Schulen ab der 7. Klasse im Landkreis Gifhorn findet der Unterricht automatisch in getrennten Lerngruppen mit maximal 16 Personen statt, sobald die 7-Tage-Inzidenz über 200 liegt. Der Unterricht findet in dieser Form dann für 14 Tage statt, bis der Schwellenwert für drei aufeinanderfolgende Tage unterschritten wird. Zudem gilt während der Inzidenz über 200 an allen Grundschulen eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Da auch weiterhin viele Dienstleistungen und kulturelle Einrichtungen geschlossen bleiben müssen und Freizeit- und Amateursport nicht möglich ist, hat sich der Landkreis Gifhorn überlegt, einen digitalen Adventskalender einzurichten. Ab Dienstag, 1. Dezember, wird auf der Facebook-Seite des Landkreises Gifhorn jeden Tag ein virtuelles Türchen geöffnet. Die Bürger dürfen sich auf interessante Geschichten rund um das Gifhorner Schloss und seine Bewohner freuen. Dabei werden die Leserinnen und Leser mit in die Zeit von Herzog Franz genommen und es wird das ein oder andere Schloss-Geheimnis verraten. „Lassen Sie sich den digitalen Adventskalender nicht entgehen“, so Landrat Andreas Ebel. „Wir feiern damit gleichzeitig den 1. Geburtstag unserer Facebook-Seite und wünschen uns, damit den Bürgern die Weihnachtszeit etwas zu verschönern.“