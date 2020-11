Gifhorner Gemeinden wollen ihr Geld zurück

Groß Schwülper „Wir wollen unser Geld zurück . Wir brauchen es jetzt!“ Diesen Appell richtet Groß Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin an Kreisverwaltung und Kreistag. Alle s echs Papenteicher Gemeindebürgermeister tragen den Dringlichkeitsantrag ihres Didderser Kollegen Randolf Moos mit, wonach der Landkreis noch 2020 den erwarteten Jahresüberschuss von sieben Millionen Euro an die Kommunen ausschütten soll. Um diesen Betrag sei die zuviel gezahlte Kreisumlage zu erstatten.

Am Dienstag wird es im Haushaltsausschuss des Kreistags darum gehen, ob der Antrag dort öffentlich diskutiert wird. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Sonst landet das Papier nach den Vorstellungen der Kreisverwaltung in der nichtöffentlichen gemeinsamen Sitzung von Kreisausschuss und Finanzausschuss am Mittwoch, 9. Dezember.

Geldsorgen schweißen die Bürgermeister über Parteigrenzen hinweg zusammen

Wie die große Koalition im Kreistag mit Moos’ Antrag umgeht, bleibt abzuwarten. Doch er wird von einer überparteilichen Bürgermeister-Allianz getragen, die der Groko entspricht. Außer Moos’ SPD-Parteifreunden Lestin und Ute Heinsohn-Buchmann (Meine) tragen auch die Vordorferin Monika Kleemann (CDU) und die beiden Unabhängigen Doris Pölig (Adenbüttel) und Hermann Schölkmann (Rötgesbüttel) die Forderung mit.

Es gibt dafür zwei Gründe . Aktuell sind es die Corona-Sorgen , die die Gemeinden umtreiben. Alle sechs Haushalte sind ins Minus gerutscht. Selbst Uwe-Peter Lestin aus der wohlhabenden Gemeinde Schwülper muss einräumen: „Wir sind arm wie eine Kirchenmaus .“ 1,36 Millionen Euro weniger Einnahmen aus Gemeindeanteilen der Einkommensteuer verzeichnen die sechs Gemeinden. Das ist ein Schlag ins Kontor. Würde der Kreis den geforderten Betrag erstatten, käme zumindest eine knappe Million Euro in den Papenteich zurück. Profitieren würden die Gemeinden kreisweit. Von ihnen weiß Lestin: „Da freuen sich viele im Stillen.“ Ute Heinsohn-Buchmann weist darauf hin: „ Der Kreis hat keine Einbußen in der Krise.“

Die Krise ist nur der Auslöser. Die hohe Kreisumlage stört die Kommunen schon lange

Grundsätzlich geht es den Papenteichern um Verteilungsgerechtigkeit der knappen Mittel. Sie beobachten seit Jahren mit wachsendem Ingrimm, wie der Landkreis Rücklagen ohne Zweckbindung anhäuft. Die Unabhängigen bezifferten diesen Sparstrumpf am Montag nach einer Etatklausur auf 51 Millionen Euro. Zugleich bauen die Kommunen Defizite auf, müssen Bürger mit höheren Realsteuern belasten und Kredite aufnehmen. Hermann Schölkmann formulierte den Konflikt so: „Der Kreis kann sich nach Belieben zusätzliche freiwillige Aufgaben suchen und finanziert sie aus der Umlage. Wir Kommunen können schon die Pflichtaufgaben nicht mehr finanzieren, weil uns das Wasser bis zum Hals steht.“

Dabei ist die Rechtslage laut Kämmerin Petra Wieloch klar: Der Kreis dürfe die Umlage nur in der Höhe erheben, wie es zur Sicherung seiner Aufgaben nötig sei, und wenn er nicht aus anderen Quellen ausreichend Einnahmen erziele. Er hat aber offenkundig mehr Geld als genug, weswegen Doris Pölig klipp und klar verlangt: „Es ist unser Geld, wir wollen es zurück.“ In Adenbüttel stolperten Bürger im Dunkeln über unsanierte Fußwege, weil Geld fehle.

Der Landkreis kann sich schon über die nächsten Millionen freuen

Über die Zahlungswege könne man reden, so Randolf Moos. Ein komplizierter Nachtragshaushalt sei nach Darstellung des Städte- und Gemeindebunds jedenfalls nicht nötig. Der Kreistag könne beispielsweise eine Sonderzahlung an die Kommunen beschließen.

Gestützt wird die Forderung der Kommunen vom nächsten absehbaren Geldsegen für den Kreis, der aktuell bekannt wurde. Er profitiert von erhöhten Bundesmitteln für Kosten der Unterkunft schon ab 2020. Der von 49 auf 74 Prozentpunkte erhöhte Zuschuss lässt demnach 4,5 Millionen Euro extra in die Kreiskasse fließen, die bislang nirgends berücksichtigt sind.