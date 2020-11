2021 und 2022 weniger Spielraum für Investitionen in Jembke

„Wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir 2021 und 2022 tun. Noch kennen wir die genauen Zahlen nicht, aber Corona wird uns eiskalt erwischen“ – mit diesen Worten gibt Jembkes Bürgermeisterin Susanne Ziegenbein die Marschrichtung vor: im kommenden Jahr muss gespart werden, entsprechend sieht der Haushalt aus. „Es wird schlechter werden, aber wir haben in den letzten Jahren ja auch viel geschafft.“ Doch nicht nur die Coronapandemie wird Jembke belasten . Ziegenbein zufolge wird auch die Samtgemeinde- und die Kreisumlage steigen . Um wie viel, sei aber noch nicht konkret.

Spielplatzneugestaltung und barrierefreier Bushaltestellenausbau sind in 2021 an der Reihe

Weil in diesem Jahr keine Zeit mehr bleibt für die Neugestaltung der Spielplätze Wiesenweg und Streijering , wird der Posten in Höhe von 30.000 Euro auf das nächste Jahr übertragen. Auch der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen wird auf 2021 verschoben. Die Gemeinde möchte dafür sicherheitshalber 20.000 Euro mehr einstellen. Von der Landesnahverkehrsgesellschaft gibt es ordentlich Fördergelder. Zudem werden 10.000 Euro Planungskosten für die Umgestaltung des Festplatzes und derselbe Betrag für den Kauf des Reservistenheims benötigt. Was genau mit dem Gebäude, das dann in den Besitz der Gemeinde übergeht passieren soll, ist bis jetzt noch offen. Der Bau- und Planungsausschuss empfahl einstimmig den Haushalt 2021.

Zusatzschild „Parken auf dem Gehweg erlaubt“ – Sonderregelung widerspricht allgemeiner Grundhaltung

Mehrheitlich abgelehnt wurde der Antrag von Ratsmitglied Henrik Hesker (WGJ). Er wollte erwirken, dass im Bereich der Hausnummern 10 bis 14 auf dem Sogeimsweg das Straßenschild „ Parken auf dem Gehweg erlaubt “ installiert wird. In diesem Abschnitt würden bereits Autos abgestellt, landwirtschaftliche Fahrzeuge hingegen müssten auf den Grünbereich ausweichen , weil es nicht genügend Platz gibt. Dadurch werde die Straße verschmutzt und der Graben eingedrückt. Fußgänger und Radfahrer nutzten diesen Abschnitt ohnehin nicht, sodass parkende Kraftfahrzeuge dort keine Behinderung darstellten beziehungsweise immer noch genug Platz zum Durchkommen böten. „Der Antrag ist vor allem für die Landwirte gedacht“, so Hesker.

Markus Bonert (CDU) sah das Anliegen kritisch an und sorgte sich um den Zustand des Fußweges und entstehende Spurrillen, wenn dort schwere Fahrzeuge parkten. Hesker: „Der Gehweg ist mit dem Baugebiet 1996 erschlossen worden und wird seither genutzt. Bisher habe ich keine Beschädigungen gesehen. Aber ja, ganz ausschließen kann man es nie.“ Bonert gab zudem zu bedenken, dass ein solches Zusatzschild ein widersprüchliches Signal sende: „Wir versuchen gerade m Ort, insbesondere in der Hoitlinger Straße, die Autos von den Gehwegen fernzuhalten.“ Auch Dieter von Zengen (CDU) stimmte zu: „Wir schaffen damit eine Sonderregelung. Dann kommen andere, die das auch wollen .“ Mit drei Nein- und zwei Ja-Stimmen empfahl der Ausschuss mehrheitlich, den Antrag abzulehnen.