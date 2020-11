Fellhändler Ponto verkauft in Müden statt in Dortmund

Normalerweise wäre Thomas Ponto jetzt in Dortmund. In der Ruhrgebiets-Metropole gibt es in der Adventszeit immer einen speziellen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Wenn nicht gerade die Pest oder Corona durchs Land ziehen. Also lässt der fliegende Fell-Händler Ponto das Mittelalter-Gewand im Schrank, zieht das moderne Karohemd über und richtet das Müdener Zentrallager in der Hauptstraße für den Lagerverkauf her.

Blöd für Dortmund, schön für Müden und die Region. Denn nun haben die heimischen Kunden die Auswahl zwischen hunderten Fellen zum Kuscheln und Lümmeln. „Ich musste schon eine Menge machen. Normalerweise können die Felle auf dem Boden lagern“, berichtet Ponto. Für die Kunden stapelt sich die Auswahl bequem auf großen Tischen. Draußen ist rustikal dekoriert. Unter einem dicken Fell verlängert sich die Gartensaison halt bis in den Winter. Die Felle stammen alle von Nutztieren. Ohne Gerbung wären sie Abfall Stöbern lässt sich dienstags bis sonnabends von 15 bis 19 Uhr. „Es geht schon gut los“, freut sich Ponto am Eröffnungstag. Tierschutz-Bedenken brauchen Kunden nicht zu haben, darauf legt Ponto Wert. Die Felle stammen ausschließlich von Nutztieren, die für ihr Fleisch gezüchtet werden. „Würden die Felle nicht gegerbt, wären sie Abfall“, sagt Ponto. Also hinein ins streichelweiche Vergnügen: Kuh, Ziege, Rentier und vor allem Schafe vielfältiger Provenienz machen die Auswahl schwer. Kleiner Tipp: Das Fell des Islandschafs ist am weichesten.