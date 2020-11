Die Sorge über das unterschätzte Risiko durch nicht untersuchte Bohrschlamm-Verdachtsflächen im Landkreis Gifhorn weitet sich aus. Ist möglicherweise auch der Stüder Bernsteinsee betroffen? Das will die SPD-Fraktion im Gemeinderat Sassenburg geprüft wissen.

Die SPD sei verärgert, dass sie von der kaum 100 Meter von der Stüder Gemarkungsgrenze entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Ehra-Lessien gelegenen Verdachtsfläche einer Ölschlammgrube weder von der Verwaltung noch vom Landkreis informiert wurde.

Welche Gefahren gehen von den verklappten Abfällen aus?

Ratsherr Andreas Roehsner aus Stüde mahnt: Der Bernsteinsee sei kaum 1,5 Kilometer von der Altlast entfernt, nach Grußendorf seien es knapp drei Kilometer – „und niemand kann sagen, ob von den dort verklappten Abfällen Gefahren für die Bürger, für Boden und Grundwasser in der Sassenburg ausgehen“.

Die Grube ist beim Landesbergamt als Verdachtsfläche mit der Nummer 1424 gelistet und auf einschlägigen Karten verzeichnet. Roehsner: „Die Zusammensetzung und Gefährlichkeit der dort abgekippten Stoffe hätte der Landkreis Gifhorn längst auf Kosten der Mineralölwirtschaftüberprüfen lassen können, aber die Verwaltung unter Landrat Ebel sah dazu bisher offenbar keine Veranlassung.“

Die SPD schaltet ihren Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann ein

Für die Stüder SPD ist das unbegreiflich: „Wir erwarten dass der Landkreis als Untere Bodenbehörde den Anwohnern in Stüde, am Bernsteinsee und in Grußendorf baldmöglichst reinen Wein eingeschenkt. Die Ölschlammgrube muss analysiert werden, um Gefährdungen entgegenzutreten.“ Auch der Nordkreis-Landtagsabgeordnete und SPD-Landratskandidat Tobias Heilmann sei eingeschaltet.