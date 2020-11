Kindergarten „Abrahams Kinder“ soll in Gifhorner Villa umziehen

Welch freudige Überraschung, und das schon Wochen vor dem Fest: Ein ehemaliger Gifhorner, der mittlerweile in Süddeutschland lebt, bietet der Stadt die elterliche Villa in der Südstadt zur Miete an. Er wolle auf eigene Kosten auch alles für den Einsatz als Kitagebäude sanieren und herrichten. Seine Idee: eine Kita nahmens „ Eyßelhof “ in Trägerschaft der Caritas. Nun steht bei der Politik die Idee im Raum, dass dorthin „Abrahams Kinder“ umziehen sollen.

Diese bundesweit einmalige muslimisch-christliche Kindertagesstätte, die derzeit noch in engen Räumen am Sonnenweg residiert, stand ohnehin auf der Tagesordnung des städtischen Schul-, Kita- und Sportausschusses am Donnerstag: Denn der Stephansstift will als Träger aussteigen, erklärte Jugend-Fachbereichsleiter Jens Brünig. „Eine eingruppige Kita ist für die Diakonie ungünstig.“ Dafür wolle aber der Gifhorner Caritasverband einsteigen – wie bei allen drei St-Altfrid-Kindergärten ab nächstes Jahr auch.

Platz für 105 Mädchen und Jungen

Mit einem Umzug an die Braunschweiger Straße 135 besteht gleichzeitig die Möglichkeit, eine größere Kita auf die Beine zu stellen. Brünig: „Wir haben ein Defizit von 100 Plätzen. Die Situation wird mit Neubaugebieten nicht entspannter.“ In der Villa, die auch noch einen Anbau in Holzständerbauweise erhalten soll, bestehe Platz für zwei Krippen- und drei Kitagruppen . „105 Kinder könnten dort unterkommen.“

Der Besitzer, der als Investor auftrete, sei selbst Bauingenieur, verfolge nicht in erster Linie ein Gewinnerzielungsinteresse, sondern wolle vor allem das Haus einem guten Zweck zuführen, so Brünig. „Das ist wie ein Geschenk“, sagte Nicole Rudbach (ÖDP). „Das Projekt sollten wir nicht aufhalten, sondern begleiten“, so Frank Bühren (CDU). Klaus-Peter Fischer (FDP): „Wir sollten schnell zustimmen! So ein Gelände mit vielen Bäumen und Grünfläche bekommen wir sonst nie.“ Auch Albrecht Düsel (SPD) fand „den kleinen Überfall“ gut, wollte aber auch Kosten erfahren – die gab es dann im nicht öffentlichen Teil.

Bürgermeister Nerlich findet Standort ideal

Bürgermeister Matthias Nerlich gab sein Statement am Freitag auf Rundschau-Anfrage ab: „Ich war überrascht von dem Angebot, das ging recht zügig. Aber es passt ideal, das könnte ein Highlight in diesem Viertel werden.“ Dank solcher Lösungen müsse die Stadt nicht immer in die Breite wachsen. „Ich finde den Standort gut.“

Der ganze Ausschuss stimmte bei einer Gegenstimme der AfD zu. Fragt sich nur noch, wie es konzeptlich weitergeht: „Gilt das von ‚Abrahams Kinder‘ dann für alle Kinder?“, wollte Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) wissen. Nach Auffassung von Tina Dirksmeyer, die zur Leitung der anderen künftigen Caritas-Kitas der Stadt gehört, schon: „Es gibt keinen Zweifel, dass das Konzept auch in einem größeren Kindergarten aufgehen kann. In allen Kitas gibt es Kinder unterschiedlicher Religionen .“