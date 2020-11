46 Gifhorner Bohrschlammgruben unkontrolliert

Der Landkreis Gifhorn verschleppt die Untersuchung von Altlasten der Öl- und Gasförderung im Kreisgebiet. Gifhorns Grüne und Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber sind alarmiert und verlangen Auskunft. Laut einem Bericht des Stadtmagazins Kurt hat der Landkreis seit 2016 nur 6 von 52 stillgelegten Bohrschlammgruben untersuchen lassen. Selbst für diese Gutachten liegt bis heute kein formeller Abschlussbericht vor.

Inzwischen läuft die Antragsfrist für eine Finanzierung solcher Gutachten durch den Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung am 30. Juni 2021 ab. Fünf Millionen Euro hat die Branche bereitgestellt, um die niedersächsischen Altlasten zu untersuchen. Ausgegeben sind laut Auskunft des Umweltministeriums an Gifhorns Landtagsabgeordnete Imke Byl vom August landesweit 600.000 Euro, verplant bis Ende 2021 rund 1,35 Millionen Euro. In den Landkreis Gifhorn flossen rund 90.000 Euro. Der Kreis selbst muss ein Fünftel der Gutachterkosten tragen.

Viele niedersächsische Kommunen sind viel weiter als Gifhorn

Der Aufwand wird getrieben, weil die Vergangenheit als Öl- und Gasförderzentrum Niedersachsen einholt. In landesweit 437 Schlammgruben-Verdachtsfällen könnten als Hinterlassenschaft der intensiven Bohrtätigkeit in den vergangenen Jahrzehnten Schwermetalle, leicht radioaktive Substanzen und krebserregende Kohlenwasserstoff-Verbindungen oberflächennah und wasserlöslich abgelagert sein. Der Vergleich mit dem Branchenverband soll es ermöglichen, das Gefährdungspotenzial zu bestimmen und für riskante Altlasten Sanierungswege zu finden. Vor allem gilt es, eine Gesundheitsgefährdung für Menschen auszuschließen. Genauso wenig sollen Schadstoffe ins Grundwasser sickern.

Die bisherigen Ergebnisse sind durchaus ermutigend . Laut einer Analyse des Landesbergamts (LBEG) sind landesweit für 226 Gruben Untersuchungen bewilligt. 112 Überprüfungen sind abgeschlossen. Von 104 untersuchten Gruben geht im Ergebnis „keine Gefahr“ aus. Für jeweils drei sind ein Grundwassermonitoring oder eine Sanierungsuntersuchung nötig geworden.

Der Kreis Diepholz hat mit 46 Gruben die zweitmeisten Fälle nach Gifhorn. Dort sind 42 Untersuchungen bewilligt und 37 abgeschlossen. Bei zwei davon folgt ein Grundwasser-Monitoring. Im Kreis Nienburg mit 43 Gruben sind 32 Gutachten bewilligt. 15 sind abgeschlossen, an einer Grube wird nun das Grundwasser weiter untersucht.

Wie konnte es zu den jahrelangen Verzögerungen kommen?

Als Gründe für die jahrelangen Verzögerungen im Landkreis führte Kreisrat Rolf gegenüber dem Magazin Kurt fehlende Kapazitäten bei geeigneten Ingenieurbüros an. Ferner seien die Abstimmungen über die finanziellen Regelungen des Vergleichsvertrags langwierig gewesen. In Gifhorn seien zudem Freigaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes abzuwarten gewesen.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass nicht einmal die Zuständigkeiten für 40 der 52 Gifhorner Bohrschlammgruben geklärt sind. Der Kreis selbst sieht sich nur bei 12 der 52 Gruben in der Verantwortung. Sprecher Eike Bruns vom Landesbergamt teilt dagegen mit: Nur zwei stillgelegte Bohrschlammgruben in den Feldern Hardesse 10 und Eldingen unterlägen der Bergaufsicht. Für 56 weitere bekannte historische Gruben sei die Bergaufsicht beendet. Zuständig sei wie in allen Landkreisen die Kreisverwaltung als Untere Bodenschutzbehörde. Zudem sei das Untersuchungsprogramm gerade für jene Bohrschlammgruben gedacht, die nicht mehr der Bergaufsicht und damit einer laufenden Überprüfung unterlägen.

Die betroffenen Städte und Gemeinden werden unruhig

Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber fragt die Kreisverwaltung inzwischen nach der Zuständigkeit für die 20 Bohrschlammgruben allein in seiner Kommune. Und er macht Druck : „Warum ist keine der auf dem Gebiet der Samtgemeinde Wesendorf liegenden Gruben untersucht worden?“ Dringend zu klären sei, wie Untersuchungen auf Kosten des Förderfonds des Branchenverbandes noch zu erreichen seien.

Die Grünen schalten die Stadtverwaltung ein, um Sicherheit für die vier Standorte im Gifhorner Stadtgebiet zu erhalten. Sie wollen wissen: „Wann ist mit einer Sanierung möglicher Altlasten zu rechnen und wer trägt die Kosten? Und wer kontrolliere, ob Gefahrstoffe aus den Bohrschlammgruben in die Umwelt gelangten?

Einer Online-Petition mit der Forderung, alle 52 Verdachtsflächen im Landkreis untersuchen zu lassen, haben sich bislang mehr als 100 Bürger angeschlossen. Initiiert von dem Magazin Kurt, findet sie sich auf der Themenseite www.schlammgruben.de.

Umweltgifte fanden sich in den untersuchten Gifhorner Gruben nicht

Die Gifhorner Kreisverwaltung erläuterte am Mittwoch zehn Tage nach der Anfrage der Rundschau-Redaktion die Erkundungssituation . Für die vier Gruben Hankensbüttel (I und II), Hardesse und Leiferder sind die Untersuchungen abgeschlossen. Sozial-Kreisrat Rolf Amelsberg, seit dem Weggang seines Vorstandskollegen Mirco Schmidt vor einem Jahr übergangsweise für das Umweltressort zuständig, versichert: „Die Ablagerungen befinden sich nicht in oberflächennahen Bodenschichten, sondern sind mit unbelastetem Boden abgedeckt, sodass von ihnen keine konkreten Gefährdungen für die Bevölkerung ausgehen. Auch eine Grundwassergefährdung war bei der Untersuchung nicht gegeben.“ Gefunden wurden hauptsächlich Paraffine , das sind ungiftige gesättigte Kohlenwasserstoffe. Bewegungen der stabilen bodenebenen Ablagerungen seien nicht zu erwarten.

Amelsberg: „Da keine Gefährdungen für die Schutzgüter Mensch und Grundwasser festgestellt wurden, sind keine Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Allerdings wird empfohlen, ein Grundwassermonitoring zu etablieren. Damit wird das Ergebnis regelmäßig überprüft, um festzustellen, ob auch dauerhaft keine Gefahren von den Gruben ausgehen.“

An den Standorten Schneflingen und Vorhop sind die Gutachter noch mitten in der Untersuchung. Amelsberg zufolge steht vorerst fest, dass es dort Ablagerungen gibt. Die müssten jetzt erkundet werden.

Wie es in Gifhorn weitergeht, ist offen

Erst danach werde die Kreisverwaltung über das Vorgehen an weiteren sechs Gruben entscheiden, über das Ob und Wie. Amelsberg: „Hier sollten auch die bisher noch nicht vorliegenden Ergebnisse der zwei Bohrschlammgruben ausgewertet sein, um eine Gefahrenabschätzung sicher vornehmen zu können.“ Der Kreis hatte die ersten sechs Gruben „priorisiert“, also ausgewählt, um die dringendsten Verdachtsfälle bevorzugt abzuarbeiten.

Auf Anfrage skizzierte der Kreisrat den Weg für Fälle, in denen doch eine Sanierung nötig wird: „In der Regel zeigt der Gutachter die möglichen Maßnahmen auf. Für solche Sanierungsmaßnahmen , die auch der Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung als erforderlich ansieht, kann es ebenfalls Fördergelder geben.“

Die Behörden liege im Zuständigkeits-Clinch

Zum Knackpunkt scheint sich die Frage nach der Zuständigkeit für 40 weitere über den Kreis verteilte Verdachtsflächen auszuwachsen. Während sie nach der Lesart des Landesbergamtes von der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises zu kontrollieren sind, sieht die Kreisverwaltung keinerlei Veranlassung. Amelsberg: „Bohrschlammgruben gehören in den Rechtsbereich des Bergrechtes. Zuständige Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Anlagen nach dem Bergrecht ist das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Wenn allerdings Anlagen nach Stilllegung aus dem Bergrecht entlassen sind, geht die Zuständigkeit auf den Landkreis Gifhorn als untere Bodenschutzbehörde über. Aufgrund von Einzelfallrecherche konnte der aktenkundliche Nachweis der Entlassung aus der Bergaufsicht für 12 Standorte von Bohrschlammgruben erbracht werden.“ Für die 40 anderen nicht. Man wird also nicht nur im Boden, sondern auch in Aktenbergen noch tief schürfen müssen.