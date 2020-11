Kreis Gifhorn meldet Corona-Zahlen ab jetzt vormittags

Gifhorn. Weil es Differenzen zwischen den vom Landkreis am Abend und vom Land Niedersachsen am Morgen veröffentlichten Corona-Fallzahlen gab, ändert die Kreisverwaltung ihre Meldestrategie.

Ab Donnerstag werden die vom Kreis gezählten Abstriche und die vom Land zurückgemeldeten Fallzahlen zusammen mit der am jeweiligen Tag gültigen Sieben-Tage-Inzidenz täglich am Vormittag veröffentlicht. Daher gab es am Mittwochabend keine Aktualisierung der Werte – sie erfolgt das nächste Mal erst am Donnerstagvormittag. 799 Infizierte nach 5680 Tests, 310 aktive Fälle, 481 Genesene sowie acht Verstorbene – das sind die jüngsten Zahlen für den Kreis Gifhorn. 81,2 wurde am Mittwoch als Inzidenz gemeldet.

rs