Dannenbütteler Bushaltestellen fertig

Bürgermeister Volker Arms (von rechts), Geschäftsbereichsleiter Michael Peuke von der Landesbehörde für Straßenbau und Dannenbüttels Ortsbürgermeister Horst Loos freuen sich über den Abschluss des Haltestellen-Ausbauprogramms in dem Dorf.

Alle drei Bushaltestellen-Paare in Dannenbüttel sind barrierefrei. Ortsbürgermeister Horst Loos, Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms und Geschäftsbereichsleiter Michael Peuke von der Landesbehörde für Straßenbau gaben am Dienstag die Station „Siedlung“ an beiden Straßenseiten der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 188 frei.

Die Pflasterarbeiten waren bereits im August fertig, berichtete Arms. Seitdem sind die früheren Bushaltebuchten Geschichte. Die auf 18 Zentimeter erhöhten Kasseler Borde mit Reifenführung für anfahrende Busse grenzen direkt an die Fahrbahn. Hält ein Bus, muss der übrige Verkehr im Zweifel warten. Ist die Gegenfahrbahn frei, darf der Bus langsam passiert werden. Für Straßenbauer Peuke, eigentlich auf flüssigen Verkehr abonniert, längst kein Aufreger mehr. In Grußendorf und Westerbeck warten weitere Haltestellen auf Sanierung Ortsbürgermeister Loos nannte die neuen Haltestellen direkt an der vorhandenen Fußgängerampel „toll“. Der Zugang zu den Bussen ist stufenlos und barrierefrei. Tastelemente im Boden lotsen Sehbehinderte zum Bus, die deutlich vergrößerten Aufstellflächen und die großen Wartehäuschen sind auch dem Andrang im Schulbusverkehr gewachsen. Kostenpunkt: 172.000 Euro. 87,5 Prozent davon bezahlen Regionalverband und Landesnahverkehrsgesellschaft. Die Gemeinde Sassenburg hat bis zum Ende des Haltestellen-Förderprogramms 2022 noch einiges zu tun, namentlich in Westerbeck und Grußendorf. Auch dort ist Straßenbauer Peuke an den Ortsdurchfahrten der Landesstraße 289 mit von der Partie. Es wird kniffelig. Ideal wäre es, die Bushaltestellen erst mitzubauen, wenn die Fahrbahn saniert wird. Doch wegen der früher auslaufenden Förderung müssen diese Arbeiten wohl vorgezogen und von vornherein passend zum späteren Straßenbau ausgeführt werden, erwartet Bürgermeister Arms.