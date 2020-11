Neue Zeiten für den Bahnverkehr im Landkreis Gifhorn . Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember setzt der seit den 1990er Jahren angestrebte Stundentakt auf der Bahnstrecke Braunschweig-Gifhorn-Uelzen ein.

Die ursprüngliche Vision einer Regionalstadtbahn, die mit variablen Achsbreiten in der Braunschweiger Innenstadt über Straßenbahngleise kurvt und in Gifhorn eine Trasse auf der Braunschweiger Straße bekommt, ist zwar auf dem Abstellgleis gelandet. Doch der Regionalverband hat zumindest die bestehenden Gleise mit Millionenförderung aus Regionalisierungsmitteln des Bundes aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Allein in Rötgesbüttel wurden zehn Millionen Euro in den Kreuzungsbahnhof investiert. Erixx selbst musste bei den Mitarbeitern nicht mehr nachlegen. Laut Sprecher Björn Pamperin hatte das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren bereits über den Bedarf hinaus eingestellt . Auch der Fahrzeugpool reiche aus.

Die Nord-Süd-Achse stand in den 1990er Jahren kurz vor der Stilllegung

Verbandsdirektor Ralf Sygusch erinnerte in einer Sonderpublikation aus Anlass des Stundentaktes daran, dass selbst die mehr als 90-Kilometer lange Nord-Süd-Verbindung durch Ostniedersachsen Anfang der 1990er Jahre zur Disposition stand – beinahe hätte man die seinerzeit verbliebenen sieben Zugverbindungen am Tag auch noch eingestellt.

Künftig ist auf der eingleisigen Strecke richtig was los: Begegnungsbahnhöfe in Rötgesbüttel und Wahrenholz lassen die Pendelzüge aneinander vorbei, schöpfen das technische Potenzial der Infrastruktur dank neuer elektronischer Stellwerke voll aus. Werktags fahren 38 Züge , pro Richtung 19. Verbindungen gibt es also an 19 von 24 Stunden außer in der tiefsten Nacht. In Braunschweig gehen Züge morgens ab 5.03 Uhr auf die Strecke, bedienen 16 Stationen, 12 davon barrierefrei ausgebaut, und erreichen nach knapp zwei Stunden Uelzen. An den eingesetzten Erixx-Dieselzügen ändert sich nichts. Der letzte Zug des Tages fährt in Braunschweig um 23.03 Uhr ab.

Stundentakt bedeutet auch: Immer feste Abfahrtzeiten

Von Uelzen nach Braunschweig geht es zwischen 4.08 und 22.08 Uhr. An diese festen Abfahrtszeiten können sich die Gifhorner am Stadtbahnhof gewöhnen: Richtung Braunschweig immer 16 Minuten nach der vollen Stunde, Richtung Uelzen immer 42 Minuten nach der vollen Stunde. Ein Extra gibt es auch: Nachtschwärmer kommen freitags und samstags immer noch ab 0.03 Uhr von Braunschweig zurück nach Gifhorn und Uelzen.

Was der Spaß kostet , hat Erixx-Pressesprecher Pamperin für drei Strecken ermittelt. Ein Erwachsener zahlt von Gifhorn nach Braunschweig 5,70 Euro, von Wittingen nach Braunschweig 9,20 Euro und über die volle Distanz von Braunschweig nach Uelzen im Niedersachsentarif 20,40 Euro .

Der Regionalverband plant weitere Verbesserungen für die Verkehrswende

Der Regionalverband verspricht sich von dem neuen Angebot einen großen Schritt bei der Verkehrswende , zumal die Bahnhöfe fast alle auf einen ordentlichen Standard gebracht worden sind. Bereits ohne Stundentakt hätten von 2016 bis 2019 dank neuer Züge zehn Prozent mehr Fahrgäste die Verbindung zwischen Braunschweig und Gifhorn Stadt genutzt. Fest steht schon, dass in Isenbüttel ebenso wie Braunschweig-Bienrode noch zusätzliche Haltestationen gebaut werden.

Zudem hat die Regionalversammlung beschlossen, für 750.000 Euro zu prüfen, wie zwischen Gifhorn und Braunschweig alle 30 Minuten Züge fahren könnten. Und das soll nicht wieder 25 Jahre dauern von der Idee bis zur Abfahrt.