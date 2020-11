Gestrandet in Rothemühle – was wird aus Puppentheater Spinelli?

Als Peter und Rosmari Spindler Anfang des Monats Post von der Gemeinde Schwülper bekamen, wusste das Ehepaar nicht, wie ihm geschieht. Ihr Familientrieb, das Puppentheater Spinelli, sollte bis Sonntag, 15. November, die Wiese vor der Mehrzweckhalle in Rothemühle verlassen und fast 1000 Euro Gebühr für die Versorgung mit Strom und Wasser zu bezahlen. Geld, das die Familie wegen fehlender Einnahmen durch Corona unmöglich aufbringen kann.

Puppentheater ist in Rothemühle gestrandet, darf nirgendwo hin einreisen

Eigentlich wollte das Paar mit seinen drei Kindern nur wenige Tage im März in Rothemühle mit ihrem Puppentheater gastieren. Doch als der erste Lockdown kam, konnten die Spindlers weder auftreten noch weiterreisen. Als sie gerade dachten, es kann wieder losgehen, kam der zweite Lockdown. Der Familienbetrieb, den Peter und Rosmari derzeit in der vierten Generation betreiben und zu dem seit kurzem auch eine Varieté-Sparte zählt, ist in Rothemühle gestrandet – genau wie der Circus Mirage in Leiferde. „Ich verstehe nicht, warum wir so schnell weg müssen. Wir stehen auf einem kleinen Seitenstreifen und stören niemanden. Durch Corona finden hier auch keine Veranstaltungen von Vereinen statt“, beklagt Peter Spindler.

Zudem besuchten seine Kinder die Oberschule Papenteich, hätten Freunde gefunden, Peter Spindler wird in Schwülper medizinisch behandelt. „Wir können nirgendwo hin, keine Stadt oder Gemeinde lässt uns rein und erlaubt uns, uns irgendwo hinzustellen. Wir wären sonst längst über alle Berge“, sagt Ehefrau Rosmari. Zurück in die Heimat kann die Familie nicht. Einen Dauerwohnsitz hat sie längst aufgegeben, lebt im Wohnwagen, tourt sonst das ganze Jahr über.

Familie hat keinen dauerhaften Wohnsitz mehr, reist das ganze Jahr über zu Auftritten im Wohnmobil

Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Uwe-Peter Lestin und Verwaltungsleiterin Cosima François vor Ort wird schnell klar: Genau das wusste die Verwaltung vorher nicht, schließlich habe Spindler eine postalische Anschrift hinterlassen. Offenbar lief die Kommunikation auf beiden Seiten ins Leere.

Für die angemeldeten vier Tage im März hatte die Gemeinde auf eine Aufwandsentschädigung verzichtet, für einen längeren Aufenthalt hatten die Spindlers keine Genehmigung beantragt. Dafür, dass sie nun schon länger als ein halbes Jahr auf der Wiese stehen, verlangte die Gemeinde nun die Kosten für Strom und Wasser zurück und forderte die Familie auf, bis 15. November den Platz zu räumen. Peter Spindler habe für ein klärendes Gespräch mit den Mitarbeitern nicht zur Verfügung gestanden, so François. „Ich bin immer hier, keiner ist gekommen“, entgegnete er. Auf die Frage, warum er das Gespräch mit der Gemeinde nicht gesucht habe, argumentierte er unter anderem: „Am Gemeindebüro waren immer die Lamellen runter, da wusste ich, dass keiner da ist.“

Verwaltungsausschuss entscheidet im Dezember über weiteren Verbleib der Familie

Als Kompromisslösung sagte Bürgermeister Lestin zu, mit dem Verwaltungsausschuss Anfang Dezember über die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Bis dahin darf die Familie auf der Wiese bleiben und muss die 1000 Euro vorerst nicht zahlen.