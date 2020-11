CDU: Grünes Licht für Gifhorns Kreisetat 2021

Die Zustimmung der größten Kreistagsfraktion für den Etat 2021 hat Landrat Andreas Ebel schon mal sicher. Nach der coronabedingt auf einen straffen Arbeitstag verkürzten Haushaltsklausur gaben die 20 CDU-Kreistagsabgeordneten grünes Licht, berichtete die Vorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer. Dass das Budget im Vergleich zur Vorkrisenzeit ungekürzt 330 Millionen Euro erreicht und sich der Schuldenstand laut Plan den 100 Millionen Euro nähert, störte die Christdemokraten nicht. Dirksmeyer-Vielhauer: „Die Schulden waren kein Thema. Der Haushalt ist solide und kommt ohne Steigerung aus.“ Den Stellenplan mit 16 zusätzlichen Posten segnete die CDU zumindest grundsätzlich ab. Die Corona-Entlastung der Mitgliedsgemeinden mit 30 Millionen Euro von 2021 bis 2024 trägt die Fraktion mit. Innerhalb des Finanzrahmens setzten die Christdemokraten folgende Schwerpunkte:

Schulen

Investiert werden soll in das Hankensbütteler Optiker-Internat mit Strahlkraft nach ganz Norddeutschland. Das Gymnasium Hankensbüttel erhält eine Sporthalle. 100.000 Euro Planungskosten für einen Multifunktionsraum am Meinersener Merian-Gymnasium werden vorgezogen. Beim Kompetenzzentrum Pflege an der Berufsschule I soll die Machbarkeitsstudie abgewartet werden. Akute Raumnot herrscht nicht – noch diese Woche bekommt die BBS I Container.

Zum Thema Förderschulen hatte die CDU bereits letzte Woche die Weichen gestellt: Der Landkreis wird ab Sommer 2021 schrittweise den Unterricht für 250 Schüler mit geistiger oder körperlich-motorischer Behinderung sichern müssen, für die in Braunschweig und Wolfsburg immer weniger Plätze bereitstehen.

Raumlufftfiltern als Corona-Schutz für alle kreiseigene Schulen steht die CDU skeptisch gegenüber. Nicht alles sei technisch sinnvoll, so Dirksmeyer-Vielhauer: „Lüften ist oft gar nicht so schlecht.“

Verkehr

Beim Straßenbau hält die CDU an dem Ausbau- und Sanierungsprogramm fest, das vier Millionen Euro für Kreisstraßen und zwei Millionen Euro für Radwege vorsieht. Die Beträge nach den Vorstellungen der Grünen ander herum zu verteilen, komme nicht in Frage: „Wir sind im Flächenkreis darauf angewiesen, mit dem Auto auf vernünftigen Straßen zügig von A nach B zu kommen“, so Dirksmeyer-Vielhauer. Zudem gebe es ein Zusatzprogramm für touristische Radwege.

Abfall

Ungeachtet des SPD-Antrags, die Müllgebühren zu senken, müsse der Gebührenhaushalt qua Gesetz auf sinkende Kosten durch geringere Müllmengen reagieren, so die Fraktionschefin. Das werde 2021 umgesetzt. Begünstigt sei die graue Restmülltonne. Mehr Verpackungsabfall als Folge eines geänderten Einkaufsverhaltens in Corona-Zeiten könne die langfristige Entwicklung nicht beeinträchtigen. Den gelben Sack für Abfuhr und Recycling der Verpackungen mit dem grünen Punkt bezahlt das Duale System. Festhalten will die CDU an privaten Dienstleistern für die Müllabfuhr. „Die Preissenkung belegt: Das System funktioniert. Wir brauchen keine Rekommunalisierung“, leitet Dirksmeyer-Vielhauer daraus ab. Das Thema rückt auf die Tagesordnung, weil die Bedingungen der Ausschreibung für 2024 bereits jetzt definiert werden müssen. Ergebnisse eines Gutachtens mit den Optionen eines kreiseigenen Betriebes, eines Zweckverbands-Beitritts oder einer weiteren Privatvergabe wie zurzeit an Remondis würden bald erwartet, so Dirksmeyer-Vielhauer.

Sport

Die vom Koalitionspartner SPD beantragte Sportstättenförderung mit drei Millionen Euro aus dem Kreisetat lehnt die CDU ab. Zunächst solle der Erfolg eines bereits mit 500.000 Euro dotierten Programms für Hallen und Gerät abgewartet werden. Generell sieht Dirksmeyer-Vielhauer die Zuständigkeit bei den Mitgliedskommunen. Sie wollten die Aufgabe in ihrer Hand behalten und nicht weitere Beträge über die Kreisumlage umverteilen.