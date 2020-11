Coronafall an Sally-Perel-Realschule in Meinersen

An der Sally-Perel-Realschule gibt es einen Corona-Fall. Wie Rektor Reinhard Sauer in einem Schreiben an Schüler, Eltern und Kollegium mitteilt, das unserer Redaktion vorliegt, hat sich ein Schüler der Klasse 8c mit dem Virus angesteckt und ist seit vergangenen Dienstag nicht mehr im Unterricht.

Daraufhin ist am Freitag die gesamte Klasse bis einschließlich Montag, 10. November, „in das Distanzlernen“, also nach Hause geschickt worden. Auch Lehrer, die den Schüler im Klassenverband in den vergangenen sieben Tagen unterrichtet haben, sind bis Montag im Home-Office. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Das Gesundheitsamt werde weitere (Quarantäne-)Maßnahmen anordnen, heißt es in dem Schreiben der Schule. Rektor Sauer erinnert daran, dass ab einem Inzidenzwert von über 50 nach wie vor Maskenpflicht im Unterricht gilt.