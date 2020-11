Meinersen will Waldbad 2021 sanieren

Die Samtgemeinde Meinersen will das Waldbad 2021 für 1,45 Millionen Euro sanieren lassen. Läuft alles wie der Samtgemeinderat hofft, bekommen die Becken eine robuste Edelstahl-Auskleidung. Der Fördermanager des Rathauses hat einen 45-Prozent-Zuschuss des Projektträgers Jülich entdeckt, den die Samtgemeinde kurzfristig nutzen will – angesichts absehbarer Sparrunden als Folge von Corona vielleicht für lange Zeit die letzte Gelegenheit. Weil die Kommune vorsteuerabzugsberechtigt ist, rechnete Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka mit weiteren 19 Prozent Abzügen.

Den verbleibenden Eigenanteil von gut einer halben Million Euro kann sich Meinersen noch leisten, weil sich der anstehende Neubau des Feuerwehrhauses Flettmar verschiebt, dessen Planung länger dauert, und weil die Gemeinde Meinersen den Ausbau des Gajenbergs vor dem Schulzentrum zurückhält, um es als Förderprojekt in die Dorfregion einzubringen. Etatansätze für beide Vorhaben könnte die Samtgemeinde umwidmen.

Alle Kinder der Samtgemeinde sollen schwimmen lernen

Mit der Edelstahl-Auskleidung würde das Waldbad das Non-plus-ultra bekommen. Montzka: „Es gibt auch Varianten mit Folie oder mit neuen Fliesen.“ Doch gerade mit Fliesen war man in Meinersen zuletzt nicht so glücklich. In dem schon einmal erneuerten Boden des Nichtschwimmerbeckens brechen die Fugen aus, wer barfuß darüber läuft, kann sich an scharfen Kanten verletzen.

Montzka sah in der Beckensanierung die perfekte Ergänzung der technischen Sanierung der Wasseraufbereitung und der Beckenheizung von 2011.

Ilse-Marie Schmale begrüßte den Vorschlag namens der Gruppe CDU/Grüne: „Damit sichern wir das Waldbad für viele Jahre.“ Das sei wichtig, damit alle Kinder schwimmen lernen könnten.

Thomas Böker schloss sich für SPD und Linke an: „Eine gründliche Sanierung ist nur konsequent. 2011 haben wir alle Fördermittel des Konjunkturpaketes ins Waldbad investiert.“

Die neue Straßenausbaubeitragssatzung ist ein Kompromiss

Einstimmig billigte der Rat die überarbeitete Straßenausbaubeitragssatzung. Das neue Ortsrecht reagiert auf Forderungen von Bürgern, Anliegerbeiträge bei Sanierungen abzuschaffen. Anders als beispielsweise in der Stadt Gifhorn oder in der Gemeinde Isenbüttel setzt Meinersen auf niedrigere Beiträge und erleichterte Verrentung über 20 Jahre zum Niedrigzins. Die Gemeinden Müden und Hillerse haben die Mustersatzung mit Höchstbeiträgen von 60 statt 75 Prozent bereits umgesetzt, Leiferde und Meinersen sollen folgen.

Die Samtgemeinde ist mit einer Variante für Gemeindeverbindungsstraßen dabei. Für die Außerortsstrecken sinkt der Anliegeranteil von 30 auf 20 Prozent. Samtgemeindebürgermeister Montzka sagte, anders sei der Straßenbau nicht zu finanzieren. „Wir müssten die Grundsteuer um 300 bis 400 Punkte anheben.“ Mittelfristig will Montzka die Rechtsprechung zu wiederkehrenden Beiträge beobachten und sie als neue Beteiligungsform etablieren. Es müssten dann Anwohner weiter gefasster Abrechnungsbezirke häufiger kleinere Beiträge entrichten.

Die Bürgerinitiative beharrt auf Abschaffung der Beiträge

Eckhard von Glischinski und Robert Schulte von der Bürgerinitiative Leiferde-Dalldorf zeigten sich unzufrieden mit dem Beschluss. Sie verwiesen auf die vollständige Abschaffung der Beiträge in anderen Bundesländern. Es sei zudem fragwürdig, nur Hauseigentümer am Straßenausbau zu beteiligen, nicht aber Mieter als eigentliche Nutzer der Straßen. Sie kündigten ein Bürgerbegehren zum Aussetzen der Beiträge und des Straßenbaus an, bis ein 2021 neu zu wählender Landtag erneut über die Straßenbeiträge entschieden habe.

Von Glischinskis These. „Straße saniert – Bürger ruiniert“ wiesen Rat und Verwaltung entrüstet zurück. Das habe es in der Samtgemeinde nie gegeben. Die Beiträge seien moderat, in Notfällen hätten sich immer individuelle Lösungen gefunden, betonte Montzka. Ratsherr Horst Schiesgeries mahnte, es gehöre auch zur Demokratie, Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren.