Henning Evers (24) kämpft um Samtgemeindebürgermeister-Posten

Nach Jannis Gaus (26) und Wieland Bartels (28) tritt auch der nächste Kandidat unter 30 Jahren für die SPD den Kampf um das Amt des Samtgemeindebürgermeisters an. Bei den Kommunalwahlen am 12. September 2021 wird der Obernholzer Henning Evers mit 24 Jahren für den Posten in der Samtgemeinde Hankensbüttel kandidieren. Der parteilose Amtsinhaber AndreasTaebel hatte vor kurzem angekündigt, sich nicht erneut um das Amt bewerben zu wollen.

Das SPD-Mitglied, das kürzlich sein Studium abgeschlossen hat, möchte diese politische Verantwortung in seiner Heimat gern übernehmen: „Ich bin in Gifhorn geboren, in Hankensbüttel zur Schule gegangen und habe danach bei Volkswagen in Wolfsburg, in meiner Studienzeit und in meinem politischen Ehrenamt in Schleswig-Holstein viel gelernt.“ Er habe drei Jahre lang einflussreiche Universitätsgremien geleitet und sei verantwortlich für hauptamtliche Mitarbeiter gewesen.

Laut Pressemitteilung versteht Evers seine Kandidatur als Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger in der Samtgemeinde, die sich „endlich wieder ein dynamischeres, persönlicheres und kraftvolleres politisches Engagement und einen Anwalt für ihre Sache im Rathaus“ wünschen. Er scheue sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen und sei voller Tatendrang. „Ich habe Lust, hier wirklich etwas zu verändern.“

In den vergangenen Jahren habe sich in der Samtgemeinde Hankensbüttel zwar einiges getan, dennoch sieht Evers einige Dinge kritisch: „Fehlende Jahresabschlüsse, Verzögerungen beim Kita-Bau und bei Schulsanierungen, schlechte Erreichbarkeit des Rathauses, grundsätzlich mangelnde Transparenz und Kommunikation – und die Liste lässt sich wohl noch weiterführen. Das kann so nicht weitergehen. „Ich möchte diese Herausforderungen mit einem guten Team und in einer positiven,vertrauensvollen Atmosphäre im Rathaus angehen. Dafür braucht es eine gute Führungsstruktur, klare Zuständigkeiten und vor allem ein gutes Miteinander in der Verwaltung. Das möchte ich fördern.“

Besonders fokussieren will sich Evers deswegen auf drei Themenbereiche Schule und Kita, Bauen und Wohnen sowie Freizeit und Ehrenamt. Schulbauten und Bäder müssten dringend auf Vordermann gebracht, die Dauer der Bauplanungen verkürzt werden und das ehrenamtliche Engagement gewürdigt werden. Er wolle ein Bürgermeister für Jung und Alt, aber auch für Menschen verschiedener politischer Couleur sein.