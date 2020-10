Kreis Gifhorn fördert Klima-Investitionen

Der Gifhorner Kreistag tagte am Donnerstag unter Corona-Bedingungen in der Schwülperaner Okerhalle.

Groß Schwülper. Höhere Zuschüsse an kleine und mittlere Firmen, die außer neue Jobs auch CO2-Vermeidung zusagen.

Der Landkreis regelt die Investitionsförderung für kleine und mittlere Unternehmen neu, die Arbeitsplätze schaffen oder zumindest sichern. Einstimmig billigt der Kreistag einen Antrag der Grünen, künftig auch den Aspekt Klimaschutz einzubeziehen. Weil das Instrument sich Landrat Andreas Ebel zufolge in der bisherigen Ausgestaltung bewährt hat und in der laufenden Förderperiode 150 neue Jobs ermöglicht und rund 750 Stellen dauerhaft gesichert hat, wird am Kern nicht gerüttelt. Investoren bekommen künftig aber einen erhöhten Fördersatz, wenn die Investitionen dazu beitragen, die CO2-Bilanz des Landkreises zu verbessern.