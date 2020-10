Kreis appelliert: Maske in gesamter Fußgängerzone bei 35er-Wert

Für den Fall, dass die Zahl der Corona-Infektionen den kritischen Inzidenzwert von 35 demnächst überschreitet, verschärft der Landkreis Gifhorn die Hygienemaßnahmen und hat noch am Montag eine Allgemeinverfügung zur Beschränkung der sozialen Kontakte erlassen. Darin riet der Kreis dringend dazu, im nördlichen Teil der Fußgängerzone Maske zu tragen. Das korrigiert der Landkreis am Dienstag und legt nach: ab Mittwoch, 28, Oktober, sollte in der gesamten Fußgängerzone des Gifhorner Innenstadtbereichs, also vom Marktplatz bis zum Schillerplatz, jeder eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt auch auf Parkplätzen des Einzelhandels. Liegt der Wert bei über 50, wird das Tragen der Maske zur Pflicht. Am Dienstagnachmittag lag der Inzidenzwert laut niedersächsischem Innenministerium noch bei 33,4.

Auf Veranstaltungen mit (zeitweise) sitzendem Publikum sind maximal 200 Besucher erlaubt. Eine Ausnahmeregelung gilt nur, wenn der Veranstalter ein vom Gesundheitsamt geprüftes Hygienekonzept vorlegen kann. Bei Messen, Kongressen, gewerblichen Ausstellungen, Spezial-, Jahr- und Wochenmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel soll ebenfalls eine Maske getragen werden, da sich dort Personen in der Regel länger aufhalten und auf diese Weise die Anzahl der Nahkontakte erhöht wird. Private Zusammenkünfte und Feiern, die in der eigenen Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten oder im Garten oder Hof stattfinden, sind nur mit maximal 15 Personen erlaubt. Private Zusammenkünfte und Feiern, die an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten, auch in außerhalb der eigenen Wohnung zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und in gastronomischen Betrieben stattfinden, sind unter Einhaltung des Abstandsgebotes mit maximal 25 Personen zulässig. Für einen Gastronomiebetrieb würde ab einem Inzidenzwert von 35 eine Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr eingeführt. Lesen Sie hier weitere Details zu Kontaktbeschränkungen