Ehra-Lessiener hat Stammzellspende transplantiert bekommen

Bange Monate sind seit der Diagnose Blutkrebs vergangen. Monate, in denen die Familie und Freunde von Sebastian Terbrüggen aus Ehra-Lessien (35) jeden Tag aufs Neue gehofft haben, dass sich schnellstens ein geeigneter Stammzellspender findet. Denn nur dann hat der Feuerwehrkamerad eine Überlebenschance.

Werte von Bruder Tobias passten stimmten nach langer Suche am besten überein

Gut ein halbes Jahr, nachdem die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zusammen mit Angehörigen einen Aufruf gestartet hat, sich als potenzieller Spender registrieren zu lassen, teilt die DKMS auf Nachfrage mit: Im Juli hat Sebastian Terbrüggen die lebensnotwendige Spende erhalten, die Transplantation wurde vorgenommen. Nach langer Suche fand sich kein geeigneter Spender in der weltweiten Datenbank, sodass es letztlich Bruder Tobias war, der ihm seine Stammzellen spendete. Seine Werte passten am besten, auch wenn nicht alle Kriterien übereinstimmten, berichtet Annika Schirmacher von der DKMS-Spenderneugewinnung.

Acht Wochen nach der Transplantation kam er wieder nach Hause, ist also seit September zurück im Landkreis Uelzen, wo er der Liebe wegen hingezogen war. Sein Gesundheitszustand wird laut Schirmacher besser, doch die Nebenwirkungen sind stark. Es geht nur mit langsamen Schritten vorwärts.

Aktionen mit Vor-Ort-Registrierungen fielen wegen Corona aus

Die Suche nach einem geeigneten Spende gestaltete sich unter dem Zeichen von Corona als äußerst schwierig. Wie unsere Zeitung berichtete, fielen sämtliche Veranstaltungen, bei denen sich potenzielle Spender gleich vor Ort per Speichelprobe registrieren und damit in die weltweite Datenbank aufnehmen lassen können, aus. Damit fiel eine effektive Methode, an einem Tag zahlreiche Neuspender aufzunehmen, weg, die Zahl der Registrierten ging zurück. Die Bereitschaft, eine Set im Internet zu bestellen und sich zuschicken zu lassen, ist da deutlich geringer. Und wenn jemand ein solches Set hat, dauerte es sehr lange, bis es zurück ans Labor der DKMS geschickt wurde.

Die heftigen Nebenwirkungen der Krankheit und der Behandlung brachten ihn nicht nur körperlich an seine Grenzen, sondern auch psychisch. Freunde und Familie konnten die meiste Zeit nicht zu ihm – wegen Corona. „Hier fehlten die Besuche und Kontakte. Dies ließ sich per Skype nicht 100-prozentig ersetzen, war in der aktuellen Situation der Pandemie aber leider nicht anders möglich“, berichtete Annika Schirmacher.

Überwältigende Unterstützung im Dorf von Vereinen und Privatpersonen

Von der ries igen Anteilnahme in der Bevölkerung sind die Angehörigen sehr gerührt. Freunde, Bekannte, Vereine und Kollegen standen uns bei und halfen uns“, schilderten die Brüder der DKMS.

Spenden durch den Maskenverkauf des Mosaik-Teams, das TUS Sportfest to go, den Schützenverein Ehra mit seinem Schützenfest to go, die Feuerwehr und Spenden durch den Förderverein und Mitglieder sorgten dafür, dass die DKMS das Geld zur Auswertung im Labor verwenden konnte. Tobias und Sebastian Terbrüggen möchten sich bei allen bedanken für ihre Anteilnahme im Dorf, in der Gemeinde und in der Umgebung, allen voran dem Organisationsteam um Saskia Rusch und Jenny Reissig vom Mosaik, Andree Müller von der Feuerwehr Ehra-Lessien, Frank Mosel als Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Brome, Isabella Escher, Bürgermeister Jörg Böse, Michael Gose von der Kreispressestelle der Feuerwehr Landkreis Gifhorn – und der DKMS.

Annika Schirmacher von der Spenderneugewinnung betont noch einmal, wie wichtig es ist, dass sich viele potenzielle Spender registrieren lassen, um die Chancen aller Erkrankten zu erhöhen. Der „erste Coronaschock“ sei inzwischen überwunden, die Menschen seien wieder bereit, sich bei der „DKMS zu melden, um zu erfragen, wie Hilfe möglich ist.“ Registrierungsaktionen vor Ort fallen aber weiterhin konsequent bis zum Jahresende aus.