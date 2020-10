Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg - Rund 300 Mitarbeiter streiken

Aufgrund von Warnstreiks im Öffentlichen Dienst kann es heute (21.10.) örtlich zu Filialschließungen kommen. Die Nutzung der SB-Bereiche und SB-Filialen ist uneingeschränkt möglich. Unser Dialog-Center ist nur eingeschränkt erreichbar, Telefonnummer (05371) 814-99999“. Der Hinweis auf der Internetseite der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg war unmissverständlich, trotzdem wunderten sich einige Kunden, weshalb sie an der Service-Hotline nicht sofort ein Ansprechpartner zur Verfügung stand.

Rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse beteiligten sich am Mittwoch an den Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Wie Alexandra von der Brelje, Pressesprecherin der Sparkasse, erläuterte, beziehe sich Anzahl auf den gesamten Marktbereich, also die Stadt Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn und Wolfsburg. Beteiligt waren Mitarbeiter aus dem Kundenbereich ebenso wie aus internen Abteilungen.

Geschlossen bleib die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Gifhorner Schlossplatz. Kundgebungen gab es in Gifhorn allerdings nicht. Die Sparkassen-Mitarbeiter waren aufgerufen, an der Demo in Wolfsburg teilzunehmen.

