Abbesbütteler Baugebiet Kreuzwinkel: Listenöffnung spaltet Meiner

Soll die seit rund einem Jahr geschlossene Interessentenliste für das Baugebiet Im Kreuzwinkel in Abbesbüttel sofort wieder geöffnet werden, damit in diesem Jahr im Idealfall noch Plätze verkauft werden? Der Grünen-Antrag entfachte in der ohnehin thematisch prall gefüllten Sitzung des Gemeinderates Meine am Mittwoch lange Debatten über das Für und Wider.

Das Baugebiet Kreuzkamp wird grob geschätzt etwas mehr als 40 Bauplätze hergeben. Laut Verwaltungsleiter Reinhard Frank war die Interessentenliste vor einem Jahr geschlossen war, weil die Nachfrage bei Weitem die Anzahl der verfügbaren Plätze überstieg. Von den 118 Interessenten haben inzwischen allerdings nur 19 zurückgemeldet, dass sie an dem Baugebiet festhalten wollen, während 89 nicht mehr im Rennen sein wollen.

Grüne: Gemeinde geht in 2020 essenzielle Einnahmequelle verloren, wenn Liste nicht sofort geöffnet wird

Vor diesem Hintergrund appellierte Arne Duncker (Grüne) an den Rat, die Liste sofort oder spätestens in den nächsten zwei Wochen wieder zu öffnen, um Bauwilligen die Möglichkeit zu geben, noch in die Lostrommel zu kommen und eine Chance auf einen Bauplatz zu haben. Zudem erinnerte er an die Haushaltsberatungen: Der Haushalt 2020 sei nur dadurch gedeckt, wenn die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen fließen. Es gehe um Einnahmen von einer halbe Million Euro, die der Gemeinde flöten gingen, wenn die Liste nicht unverzüglich geöffnet und noch in diesem Jahr Verträge abgeschlossen werden. „Wir müssen alles dafür tun, dass Haushaltswahrheit und -klarheit herrscht“, sagte Duncker. Fehle diese essenzielle Einnahmequelle, „fällt der Haushalt zusammen wie ein Bauklotz-Turm!“

CDU-Fraktionsvorsitzende Ingrid Richter entgegnete, dass die Grundstücke noch nicht parzelliert sind, die genauen Größen also noch nicht feststehen – genauso wie der Quadratmeterpreis. „Ich weiß nicht, ob sich Bürger in die Liste eintragen, wenn sie diese Zahlen nicht wissen.“ Das sah auch SPD-Vorsitzender Ulrich-Dieter Standt so. Markus Strahl (CDU) hingegen gab zu bedenken, dass es mehr als 400 Interessenten für alle Baugebiete der Gemeinde Meine gebe. „Wahrscheinlich ist es vielen egal, wo genau der Bauplatz im Baugebiet liegt, sie wollen einfach sehen, dass es losgeht und möchten ihr Interesse bekunden. Wir kommen den Leuten entgegen, wenn wir hier ein bisschen Gas geben.“ Werner Auerbach (WGM) hielt das für ein trügerisches Signal: „Wir machen falsche Hoffnungen, dass es weitergeht, wenn wir noch gar nicht weitermachen können.“

Verkehrsberuhigung auf den Straßen Am Sportplatz und Am Berge durch Beschilderung gefordert

Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann (SPD) schlug vor, erst einmal abzuwarten, bis der Bebauungsplan rechtskräftig ist, bevor die Liste geöffnet wird. „Zur Not können wir im November besprechen, ob ein Nachtragshaushalt nötig ist.“ Arne Duncker (Grüne) daraufhin: "Die Wartezeit ist für die Menschen zumutbar, wenn wir Wochen vor der Rechtskraft schon das Interesse abfragen.“ Die geteilte Meinung der Ratsmitglieder spiegelte sich 1 zu 1 in der Abstimmung wieder: mit elf Ja- und elf Nein-Stimmen gab es ein Patt, was in solchen Fällen bedeutet, dass der Antrag mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde. Mit einer deutlicheren Mehrheit wurde indes der Satzungsbeschluss für den B-Plan Kreuzwinkel beschlossen.

Die Straße Am Sportplatz in Abbesbüttel. Foto: Daniela König

Weiteres Thema in Abbesbüttel waren verkehrsberuhigende Maßnahmen für die Straße Am Sportplatz. Die WGM forderte in ihrem Antrag, dass der Kreis Möglichkeiten erörtert, wie kenntlich gemacht wird, dass die besagte Straße innerorts liegt, damit Autofahrer dort nicht mit 100 Stundenkilometern entlangbrettern, sondern mit Tempo 50. „Fahrzeuge können diese Straße vom Wirtschaftsweg westlich des Mittellandkanals aus Meine kommend befahren, ohne Kenntnis zu erlangen, dass diese sich innerorts befinden“, heißt es in dem Antrag. Weil die Straße auch keinen getrennten Fußweg zur Straße verfügt, kann schnell der Eindruck entstehen, dass hier keine Innerortsregelung gilt. Mit dem Zusatz, dass verkehrsberuhigende Maßnahmen auch für die Parallelstraße Am Berge erfragt werden, stimmte der Rat einhellig dafür.

Zudem wurde Frauke Mecher als Nachfolgerin von Detlev Peschel (WGM), der sein Mandat niedergelegt hat. Demzufolge ist sie nun im Jugend- und Seniorenausschuss sowie im Bauausschuss vertreten.